Beim SC Freiburg ist noch offen, wer am 1. Bundesliga-Spieltag im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart im Tor stehen wird. Zumindest offiziell. Inoffiziell ist die Entscheidung längst gefallen.

Der SC Freiburg hatte schon immer starke Torhüter. Jörg Schmadtke, Richard Golz, Oliver Baumann, Roman Bürki oder zuletzt Alexander Schwolow. Top-Leute zwischen den Pfosten haben an der Dreisam Tradition. Torhüter, die Punkte retten, die ausbügeln. Jetzt hätte dieser Tradition Mark Flekken folgen sollen, doch dieser kugelte sich vor dem Pokalspiel beim SV Waldhof Mannheim den Ellenbogen aus. Eine Verletzung vergleichbar mit einem Kreuzbandriss. Der Niederländer wird für mindestens sechs Monate ausfallen.

Nach dem Wechsel von Alexander Schwolow zur Hertha hatte Freiburg Benjamin Uphoff vom Karlsruher SC verpflichtet. Eine gute Nummer zwei. Ein talentierter Torwart, der bislang Erfahrung beim 1. FC Nürnberg, VfB Stuttgart und Karlsruher SC sammelte. Doch Bundesliga hat der 27-Jährige noch nie gespielt. Lediglich 34 Zweitligapartien stehen auf der Bewerberseite. Und das wird dem sympathischen Bayern nun zum Verhängnis.

Mark Flekken fällt lange aus

Nachdem die Diagnose bei Mark Flekken feststand, handelte der SC Freiburg sofort. Nicht überraschend, denn nur mit Benjamin Uphoff und Niclas Thiede in eine Bundesliga-Saison starten, wäre zu riskant. Zumal das Transferfenster ja noch offen ist. Fündig wurde Freiburg in Mainz. Florian Müller hatte dort jüngst den Zweikampf gegen Robin Zentner verloren und war deshalb durchaus wechselwillig. 200.000 Euro zahlte Freiburg für die einjährige Leihe an den 1. FSV Mainz 05.

SC-Trainer Christian Streich dankte am Donnerstag den Verantwortlichen beim 1. FSV Mainz 05 für ihre gute Kooperation und den unkomplizierten und vor allem schnellen Ablauf. Innerliches Aufatmen bei den Verantwortlichen des SC Freiburg. Mainz-05-Sportvorstand Rouven Schröder kommentierte den Wechsel Müllers an die Dreisam folgendermaßen: "Ein Engagement auf Leihbasis beim SC Freiburg bietet Florian nun die Möglichkeit, bei einem sehr guten Bundesligaverein Stammspieler zu sein."

Es gab von Seiten des SC Freiburg sicherlich keine Stammplatzgarantie für Florian Müller. Aber vermutlich eine Zusage, dass er nicht als Nummer zwei eingeplant ist. Sonst hätte Müller nicht wechseln müssen. Immerhin hat der ehemalige U21-Nationalspieler 44 Bundesliga-Einsätze auf der Habenseite. Dieser Punkt spricht schon mal für die Neuverpflichtung.

Christian Streich lässt T-Frage offen

Zur Torhüter-Frage in Freiburg sagte Christian Streich am Donnerstag: "Das will ich nicht sagen, das sehen Sie am Samstag." Das liegt wahrscheinlich daran, dass Christian Streich jeden seiner Spieler gleichermaßen schätzt und eine Entscheidung gegen Benjamin Uphoff natürlich eine gewisse Tragweite für den 27-Jährigen hat. Und das tut Freiburgs Fußballlehrer natürlich auch leid. Denn für Benjamin Uphoff könnte der Traum vom Bundesliga-Torwart damit ausgeträumt sein. Von der ursprünglichen Nummer zwei des SC Freiburg rutscht er, wenn Flekken wieder fit ist, an Nummer drei. Zukunft ungewiss. Das weiß natürlich auch Christian Streich.