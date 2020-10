per Mail teilen

Mark Flekken ist beim SC Freiburg eigentlich der Ersatz für Stammkeeper Alexander Schwolow. Er hat erst ein Bundesliga-Spiel gemacht und trotzdem bereits Fußball-Geschichte geschrieben. Gegen RB Leipzig kann er sein "Flaschen-Trauma" vergessen machen.

Mark Flekken gehört mit seinen 26 Jahren nicht mehr zu den ganz jungen Spielern im Fußball-Geschäft. Auch an Erfahrung mangelt es dem gebürtigen Niederländer nicht. Dennoch bestreitet der SC-Freiburg-Torwart gegen RB Leipzig sein erst zweites Bundesliga-Spiel. Im Normalfall wäre es sogar sein Drittes gewesen, doch bei Union Berlin, als sich Stammkeeper Alexander Schwolow wegen einer Adduktoren-Zerrung vorzeitig aus dem Spiel verabschieden musste und nun für mindestens drei Wochen fehlen wird, da fehlte auch Flekken. Ein Infekt hatte ihn ausgerechnet für dieses Spiel lahmgelegt. Seit Juli 2018 ist er beim SC Freiburg unter Vertrag. Seit diesem Tag wartet er auf seine Chance, sich zu zeigen. Und dann kommt die Möglichkeit und er war nicht bereit - was für ein Jammer.

Flekken ersetzt Stammkeeper Schwolow

Aber jetzt soll er gegen Leipzig ran, obwohl auch Torwart Nummer Drei, Niclas Thiede, seine Sache in Berlin sehr ordentlich gemacht hat. Egal, Flekken wird seine Chance bekommen, denn die hat er sich laut Trainer Christian Streich auch absolut verdient. "Er trainiert schon seit anderthalb Jahren gut, gibt sich immer sehr viel Mühe im Training und deshalb hat er es auch verdient zu spielen."

Wer sich anstrengt, immer Vollgas gibt im Training, der wird unter Streich belohnt. Und das ist auch nur mehr als fair. Zu Beginn der Saison hatte Flekken eine schwere Verletzung. Syndesmose-Ruptur im linken Sprunggelenk lautete die Diagnose. Er fiel für Wochen aus. Verpasste den Start und saß erst seit dem siebten Spieltag wieder als Nummer zwei auf der Bank. Nur eben nicht gegen Union Berlin. Aber gegen RB Leipzig soll es klappen, für den Mann, der im Sommer 2018 vom MSV Duisburg an die Dreisam wechselte.

Flekken schrieb Fußball-Geschichte

Damals ein nicht ganz Unbekannter, denn irgendwie hatte er zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig Fußball-Geschichte geschrieben. Es war im Februar 2018, Mark Flekken stand im Tor des MSV Duisburg. Gegner in dieser Zweitliga-Partie war der FC Ingolstadt. Beim Stand von Null zu Null hielt der 1,94 Meter große Torwart einen Elfmeter. Doch wenig später wurde er vom Helden zum Deppen des Spiels. Mark Flekken als Mittelpunkt des vielleicht kuriosesten Zweitliga-Tores der Geschichte. Was war passiert?

Gerade erst hatte sein Mitspieler Enis Hajri vorne eine Flanke ins Netz geköpft, die Führung der Zebras damit vermeintlich auf 2:0 ausgebaut. Die Fans jubelten, im Stadion erklang lautstark die Tormelodie. Und Flekken nahm erst einmal einen guten Zug aus der Pulle. Mit dem Rücken zum Spielfeld griff sich der Keeper seine Trinkflasche.

Fußball | 2. Bundesliga Das kuriose Flaschen-Tor Als MSV-Keeper suchte Mark Flekken einst nach seiner Trinkflasche, statt seinen Gegenspieler am Torschuss zu hindern. Ingolstadts Stefan Kutschke musste nur noch einschieben SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen Doch der heutige SC-Freiburg-Torwart nahm seinen Patzer mit Humor SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen

Doch der Treffer zählte nicht. Schiri Johann Pfeifer hatte auf Abseits entschieden. Nur hatte Flekken das nicht mitgekriegt. Stattdessen spielte Ingolstadt einen langen Ball nach vorne. MSV-Verteidiger Gerrit Nauber wollte klären, köpfte das Leder nach hinten zum Keeper, Gefahr vermeintlich gebannt. Allerdings war Flekken halt gerade auf Tauchstation. So konnte der reaktionsschnelle FCI-Stürmer Stefan Kutschke ungehindert zum 1:1 einschieben.

Bleibt Flekken seinem Schwur treu?

Am Ende siegte Duisburg mit 2:1. Die Schmach für Flekken war daher nicht ganz so groß. Seine Teamkollegen zogen ihn dennoch Wochen damit auf. Klebten an seinen Spind Fotos von Trinkflaschen. Flekken nahm es mit Humor und versteigerte die Trinkflasche aus diesem Spiel für einen guten Zweck.

Und er schwor sich, nie mehr seine Trinkflasche ins Tor zu legen. Wir schauen am Samstag mal ganz genau darauf, wohin Mark Flekken gegen RB Leipzig seine Flasche stellen wird.