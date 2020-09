Alexander Schwolow verließ den Verein, Benjamin Uphoff kam aus Karlsruhe dazu. Mark Flekken sollte die neue Nummer eins werden, nach seiner Verletzung wurde es aber Florian Müller, der kurz vor Saisonbeginn aus Mainz kam. Die Torhüter - ein großes Thema beim SC Freiburg.

Torhüter hätte er nie werden können, meint Christian Streich, Cheftrainer des SC Freiburg. Wegen des Drucks, dem ein Torhüter im Profifußball ausgesetzt ist. Für den Coach ist diese Position die wohl wichtigste im ganzen Fußball.

Christian Streich weiß um den Druck für die Torhüter

Florian Müller wird auch im zweiten Spiel der Saison im Freiburger Tor stehen – am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (18 Uhr). Der ehemalige KSC-Keeper Benjamin Uphoff wird auf der Bank Platz nehmen.

Nachdem sich der fest als Nummer eins eingeplante Mark Flekken unmittelbar vor dem Pokalspiel bei Waldhof Mannheim schwer verletzt hatte, hatte sich Uphoff berechtigte Hoffnungen auf seine Chance im Tor des Erstligisten gemacht. Doch der Sport-Club lieh den 22-jährigen Florian Müller für ein Jahr vom 1. FSV Mainz 05 aus - und das aus gutem Grund. Coach Streich weiß um den Druck und um das schwierige Seelenleben eines Schlussmanns.

Viele verbessert

"Bei uns werden sie alle besser" - eine klare Ausssage von Streich, die sich schnell belegen lässt. Alexander Schwolow reifte, nach einer Ausleihe zu Arminia Bielefeld, im Breisgau zu einem Top-Torwart der Bundesliga. In der Sommerpause wechselte Schwolow zu Hertha BSC. Vor ihm hatte sich Oliver Baumann aus der eigenen Jugend heraus über Jahre beim SC Freiburg entwickelt, um schließlich in Hoffenheim den Schritt ins internationale Geschäft zu machen. Der Schweizer Roman Bürki akklimatisierte sich im Breisgau, um dann trotz aller Jugendeuphorie in Dortmund ein zentraler Erfolgsfaktor auf höchstem Niveau zu werden, sowohl national als auch international. Sie, die Torhüter, wurden in der Tat alle besser in Südbaden.

Der Bessermacher

Andreas Kronenberg ist der Mann, der sie alle besser macht. Der Freiburger Torwarttrainer, kurz "Krone" genannt, ist seit neun Jahren beim Sport-Club.

Andreas Kronenberg (Torwarttrainer SC Freiburg) Imago imago images / Eibner

Kronenberg arbeitet nicht nur an den Qualitäten seiner Schützlinge. Er moderiert auch die oft schwierige Situation unter rivalisierenden Sportlern um den einen Platz im Tor. Und das mit Übersicht und Geschick. Denn die Lage mit dem verletzten Flekken, dem neuen Müller und dem hoffenden Uphoff ist sicher keine leichte. Die sensible Position braucht einen sensiblen Umgang. Das kann Kronenberg ganz offensichtlich. Christian Streich wohl etwas weniger, zumindest in seiner Selbsteinschätzung.