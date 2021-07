Im ersten Spiel des olympischen Turniers trifft die DFB-Elf am Donnerstag (13:30 MEZ) auf Brasilien. Eine Konstellation, die bei Stürmer Nils Petersen (SC Freiburg) viele Erinnerungen weckt.

Deutschland, Brasilien, Olympia - bei dieser Konstellation kommen bei Nils Petersen sofort Erinnerungen hoch: "Der verschossene Elfmeter im Olympia-Finale 2016 bleibt natürlich ein Wermutstropfen", sagt der 32-Jährige im Gespräch mit SWR Sport.

Doch sein Fauxpas in diesem Spiel kann die tollen Erinnerungen an die Olympischen Spiele in Rio nicht überschatten: "Die Bilder sind weg, die Emotionen auch", sagt der zur Zeit verletzte Stürmer des SC Freiburg. "Damals habe ich mich geschämt, derjenige zu sein, der dafür verantwortlich ist, dass wir kein Gold holen. Heute blicke ich anders darauf. Ich hatte so viel Glück in meiner Karriere, dass ein paar Tiefpunkte dazukommen. Das gehört dazu."

Vom Olympia-Zauber ergriffen

Zunächst schien das olympische Turnier ein Wettbewerb wie jedes andere für ihn. "Ich habe das damals unterschätzt", gesteht Petersen. "Ich habe erst gedacht: Olympia ist ganz nett." Doch als er dann vor Ort in Rio war und im Olympischen Dorf die Gemeinschaft der Athleten erlebte, war er sofort begeistert: "Was hätte ich alles verpasst, wenn ich das abgesagt hätte!?" Für ihn hätten die Spiele noch länger dauern können: "Als es dann zu Ende ging, da war ich echt wehmütig."

Darum wartet er sehr gespannt auf Donnerstag, wenn die DFB-Elf im ersten Gruppenspiel des Olympia-Turniers 2021 erneut auf Brasilien trifft (13.30 Uhr MEZ/live im Ersten). Dann werden wahrscheinlich zwei Bekannte in der Startelf stehen: Teamkollege Keven Schlotterbeck und Florian Müller, der in der vergangenen Saison das Tor des SC Freiburg hütete und mittlerweile beim VfB Stuttgart spielt. "Ich habe mich wahnsinnig für die Jungs gefreut, die jetzt nach Tokio fahren. Olympia darf man ruhig erlebt haben, das ist etwas Einmaliges", sagt Petersen.

Petersen ärgert sich über die vielen Olympia-Absagen

Daher ärgert ihn, dass so viele Nationalspieler abgesagt haben: "Es spricht nicht gerade für die volle Hingabe für so ein Turnier." Auch, wenn er die Termin-Problematik nachvollziehen kann. Schließlich platzt das Olympia-Turnier mitten in die Saisonvorbereitung der Vereine.

Petersen traut der DFB-Elf eine Medaille zu

Nach Brasilien trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Saudi-Arabien (Sonntag, 25. Juli) und die Elfenbeinküste (Mittwoch, 28, Juli). "Das wird ein wahnsinnig geiles Turnier", hofft Petersen. "Da kommt viel über die Euphorie, über die Mentalität, und man hat (mit Stefan Kuntz, d.R.) einen coolen Trainer, der die Jungs mitzieht. Dann ist vieles möglich - auch, eine Medaille mit nach Hause zu nehmen."

Welche Farbe die Medaille dann womöglich hat, ist rückblickend völlig egal: "Meine hängt voller Stolz zu Hause." Gerade weil es diese Konstellation war: Deutschland, Brasilien - und vor allem Olympia.