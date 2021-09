Der beste Saisonstart der Freiburger Bundesliga-Geschichte kann noch besser werden

Sieben Punkte nach drei Spieltagen sind für den Sportclub in der Bundesliga Neuland. Dem Unentschieden in Bielefeld folgten die Siege gegen Dortmund (2:1) und den VfB Stuttgart (3:2). Doch jetzt reist der offensivfreudige 1. FC Köln an.

Diese Statistik dürfte Christian Streich gar nicht gefallen. Gemeint sind die schönen Zahlen der vergangenen Saison. Da hat der SC Freiburg nämlich beide Partien gegen Köln gewonnen. Nicht einfach nur so, sondern mit insgesamt 9:1 Toren. Im Januar wurde der FC gar mit 5:0 wieder nach Hause geschickt. Es war der höchste Bundesliga-Sieg unter Streich als Trainer des Sportclubs. Klingt gut, ist aber wohl nicht gut. Denn, es droht Überheblichkeit und dafür hat Streich ein feines Näschen. Daher macht er klar: "Köln hat nichts mehr mit letzter Saison zu tun. Sie gehen drauf, schalten um und zwar alle Spieler. Sie haben wahnsinnig viel Emotion drin, Steffen Baumgart verkörpert das." Kölner Gefährlichkeit Köln steht unter seinem neuen Trainer wesentlich höher als noch in der Vorsaison. Das erzeugt Druck, kostet allerdings auch Kraft. Der FC erzielte bisher sieben Tore in drei Bundesliga-Partien. Sechs Treffer fielen nach Flanken. Der SC Freiburg ist gewarnt. Eine Power-Walze ist im Anrollen. Auch die Bayern hatten mit dieser mutigen Ausrichtung der Kölner bei ihrem knappen 3:2 Erfolg Ende August Probleme. "Da ist eine richtige Euphorie. Köln wird vorwärts spielen, wird draufgehen. Das gibt dann auch Möglichkeiten, aber nur wenn du kühlen Kopf behältst", gibt Streich zu bedenken. Schlotterbeck als Abwehr-Turm? Kann der SC Freiburg seinen historisch guten Saisonstart gegen den 1. FC Köln weiter veredeln? Imago Michael Weber Bei der zu erwartenden Kölner Angriffswucht wäre Nico Schlotterbeck als defensive Antwort der Gastgeber äußerst hilfreich. Der zweikampfstärkste Freiburger wurde ja erstmals in den Kader der Nationalmannschaft berufen. Zu einem Einsatz hat es gegen Lichtenstein, Armenien und Island nicht gereicht. "Toll, dass er jetzt mal dabei war, das ist ja eine tolle Aussicht für ihn für die Zukunft. Das muss eine Motivation sein, keine Enttäuschung", rückt Streich die Nominierung des 21-Jährigen ins richtige Licht. Ob Schlotterbeck nach der Island-Rückreise mit Hindernissen gleich in der Startelf stehen wird, ist noch nicht klar. Ein ausgeruhter Schlotterbeck gegen den robusten und kopfballstarken Anthony Modeste wäre eine große Hilfe. Wir sind stabil "Wir sind eine total gute Gemeinschaft und freuen uns jeden Tag, dass wir zusammen trainieren dürfen. Ich habe das Gefühl, wir sind stabil", gibt Christian Streich seinen Gesamteindruck nach dem Bundesliga-Start ohne Niederlage weiter. Unklar ist, ob die angeschlagenen Nicolas Höfler (defensives Mittelfeld) und Ermedin Demirovic (Angriff) eingesetzt werden können. Auf jeden Fall ausfallen wird dagegen Jonathan Schmid wegen seiner Corona-Erkrankung. Ausblick Offiziell ist der Klassenerhalt immer das Ziel des SC Freiburg. Wenn es nach der Länderspielpause für die gewachsene Mannschaft jetzt aber gut weitergeht, könnte sich der Sportclub auch ganz weit vorne festsetzen. Nach der Begegnung gegen Köln, stehen die Spiele gegen Mainz, Augsburg und die Hertha an. Eine große Aufgabe für Freiburg, das oft gegen die 'kleinen' Clubs Probleme hat.