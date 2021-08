Es gibt Torleute, die so viel Talent mitbringen, dass sie die Situation als Nummer zwei auf der Bank kaum kennen. Mark Flekken musste sich in seiner Karriere oft hintanstellen. Doch Fleiß und Wille haben ihn am Ende zum Erfolg geführt.

Als Jugendlicher kam Mark Flekken, der im limburgischen Bocholtz an der deutsch-niederländischen Grenze aufwuchs, zu Alemannia Aachen. Mit 18 Jahren unterschrieb er dort im September 2011 seinen ersten Profivertrag. Doch so richtig kam die Karriere nicht in Schwung. Erst im Januar 2013 durfte er sein Profidebüt in der 3. Liga feiern. Im Sommer desselben Jahres wechselte er als Nummer zwei zur SpVgg Greuther Fürth. Doch auch hier lief es durchwachsen. Viele Spiele absolvierte er bei der zweiten Mannschaft, dazu kam ein monatelanger Ausfall nach einem Kreuzbandriss im rechten Knie.

Torschütze als Keeper des MSV Duisburg

Der Wechsel 2016 zum MSV Duisburg sorgte für frischen Wind in seiner Karriere. Und kurz nach der Vertragsunterschrift durfte er sich auch gleich in die Geschichtsbücher des MSV eintragen. Als erster Torwart der Zebras, der ein Tor erzielte. Im August 2016 schoss er im Drittligaspiel gegen den VfL Osnabrück per Hacke das Tor zum 1:1-Ausgleich.

Doch wie so oft kommen nach Höhen auch Tiefen. Ganz tief unten und zum Gespött so mancher Fans wurde er nach seinem Fauxpas im Spiel gegen Ingolstadt. Nach einem Tor seiner Mannschaft nutzte Mark Flekken die Pause bis zum Anstoß, um aus seiner Flasche, die hinter ihm im Tor stand, zu trinken. Dass das Tor wegen Abseits aberkannt wurde und das Spiel schnell weiterlief, hatte Mark Flekken nicht mitbekommen. Und so kam es wie es kommen musste: Stefan Kutschke konnte ungehindert einschießen, da Flekken inmitten seines Tores den Drink genoss.

Kein Vorbeikommen an Schwolow

Nach seinem Wechsel zum SC Freiburg 2018 entwickelte sich Mark Flekken überragend. Doch wieder brauchte er Geduld, denn an Stammtorhüter Alexander Schwolow kam er erst einmal nicht vorbei. Selbst als er Freiburgs Nummer eins nach dessen Verletzung für einige Spiele sehr stark vertreten hatte, führte sein Weg nach Schwolows Rückkehr erst einmal wieder zurück auf die Bank.

2020, nach dem Wechsel von Alexander Schwolow zu Hertha BSC, schenkte ihm der SC Freiburg das Vertrauen. Endlich war er angekommen als Nummer eins in der Bundesliga. Doch das Schicksal schlug erneut zu. Beim Pokalspiel im September 2020 gegen Waldhof Mannheim fiel er beim Aufwärmen so unglücklich auf seinen Ellenbogen, dass er sich mehrere Bänder verletzte, operiert werden musste und monatelang ausfiel. Erst Ende der vergangenen Saison kam er für ein paar Spiele zum Einsatz, der Spielpraxis wegen.

Freiburgs Trainer Christian Streich lobt seine Nummer eins

SC-Trainer Christian Streich ist sehr zufrieden mit den Leistungen von Mark Flekken, zum Beispiel beim Freiburger Bundesliga-Auftakt bei Arminia Bielefeld: "Er steht total gut da, mit Leichtigkeit. Er hat gut gehalten in Bielefeld." Und Streich fügt an: "Ich gehe davon aus, dass er eine richtig gute Saison spielen wird und dass wir Freude haben werden mit ihm."

Jetzt hat sich der 28-jährige Flekken für diese Saison nur einen Wunsch: Er will zum ersten Mal eine komplette Saison gut spielen und dabei gesund bleiben.