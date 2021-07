Die U23 des SC Freiburg ist heiß auf die 3. Liga. Die jungen Wilden können kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ein alter Bekannter soll ihr Leitwolf sein.

Der SC Freiburg II brennt auf die neue Saison in der 3. Liga. Viele hoffnungsvolle Nachwuchskicker wollen diese Chance nutzen und den Sprung in die Bundesliga schaffen. Ein alter Bekannter soll sie dabei führen: Johannes Flum.

Für den 33-Jährigen ist es eine Zeitreise: Als Jugendspieler kam er 2001 aus Laufenburg (Kreis Waldshut) zum SC Freiburg. Nach Stationen bei Eintracht Frankfurt und dem FC St. Pauli ist Flum vergangene Saison mit der Freiburger U23 in die 3. Liga aufgestiegen und kehrt am Montagabend (Anpfiff 19 Uhr) als Kapitän der U23 in sein geliebtes Dreisamstadion zurück, dass nach dem Umzug der Profis in die neue Arena auch wieder so heißen darf.

"Das ist für mich das größte, dass ich da noch mal spielen darf."

SC Freiburg II startet mit riesigen Erwartungen in die 3. Liga

Das Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden ist Flums Premiere in der 3. Liga: "Ich finde es superspannend, ich freue mich total. Wir alle freuen uns. Auch, wenn wir noch gar nicht so recht wissen, was uns erwartet, aber die Vorfreude ist da." Vor allem bei den jungen Wilden beim Sportclub. Der Freiburg II startet mit einer blutjungen Truppe in die neue Saison; das Durchschnittsalter der Mannschaft ist gerade mal 21,3 Jahre.

Die Erwartung an die 3. Liga riesengroß: "Das ist unglaublich. Wir freuen uns alle total darauf", sagt Spielmacher Enzo Leopold. "Wir fiebern auf den Tag hin. Das wird einfach nur geil."

Mit neuem Trainer zu neuen Gefilden

Im vergangenen Jahr hat sich die Mannschaft souverän die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest geholt, damals noch unter Trainer Christian Preußer. Nach dem Aufstieg wurde der 37-Jährige jedoch von Zweitligist Fortuna Düsseldorf abgeworben. Nachfolger ist Thomas Stamm, der zuvor sechs Jahre für die A-Jugendtrainer des SC Freiburg verantwortlich war.

Er will die Euphorie des Aufstiegs möglichst lange nutzen: "Es ist enorm wichtig, dass man eine brutale Vorfreude auf das Ganze hat", sagt der 38-Jährige. In seiner Mannschaft ganz viel Potential, sechs Spieler haben bereits Profiverträge, spielen und treffen auch immer wieder bei den Profis wie im Testspiel gegen den 1. FC Saarbrücken der 19-jährige Noah Weißhaupt.

Flum macht die Vaterfigur

Johannes Flum soll mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielen, als eine Art Vaterfigur: Wir versuchen, die Jungs an die Hand zunehmen", sagt der Routinier, "damit wir irgendwann loslassen können, auf das sie selbst losrennen".