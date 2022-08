Starker Saisonstart des SC Freiburg: "Unfassbar cool"

Es läuft beim SC Freiburg - und das nicht erst seit dem Sieg gegen den VfL Bochum. Rückkehrer Matthias Ginter hat eine Idee, was den SC gerade so stark macht und selbst einen großen Anteil daran.

Die Stimmung beim SC Freiburg könnte im Moment kaum besser sein. Nach vier Spieltagen hat das Team von Trainer Christian Streich neun Punkte auf dem Konto, grüßt von Tabellenplatz drei und hat in drei von vier Spielen kein Gegentor kassiert. Und dass auch, weil das Spiel gegen den VfL Bochum am Freitag (1:0) zwar einer emotionalen Achterbahnfahrt glich, allerdings mit dem besseren Ende für den SC. "Wir haben 1:0 geführt und hinten raus alles in die Waagschale geworfen, um das irgendwie zu verteidigen", sagt Matthias Ginter im Gespräch mit SWR Sport.

Ginter sorgt für Stabilität in der Abwehr

Der Rückkehrer ist einer der Garanten für die Stabilität der Freiburger. Unaufgeregt, kompromisslos, mannschaftsdienlich. Und mit der Erfahrung von über 270 Bundesligaspielen. Und doch - auch ein Routinier ist bisweilen mal überrascht. "Mit den Fans und der Stimmung, da hatte ich Gänsehaut", sagt Ginter, für den die Atmosphäre auch deshalb besonders ist, weil Freunde und Familie zusätzlich supporten. "Und dann war es so, dass alle mitgegangen sind, bei jedem Zweikampf, den wir geführt haben."

Gemeinsam Meter machen

Das hat auch Michael Gregoritsch nachhaltig beeindruckt. "So etwas habe ich noch nie erlebt", so der Neuzugang. "Dass das ganze Stadion am Ende mitklatscht. Das war unfassbar cool." Das Label "unfassbar cool" ist auch eines, das für die Leistung der Freiburger zum Start in die aktuelle Bundesliga-Saison irgendwie passend wäre. Denn das Team von Trainer Streich lässt sich auch im Spiel gegen den Ball nur selten aus der Ruhe bringen - nicht einmal an einem Freitagabend, an dem es selbst Chance um Chance vergibt, und im strömenden Regen den Ausgleich zu kassieren droht.

"Hinten raus hatten wir schon ein bisschen Glück, weil wir es früher nicht entschieden haben", bilanziert Ginter, weiß aber auch: "Unsere Offensivspieler haben sehr viel gearbeitet. Vielleicht hat vor dem Tor dann ein wenig die Ruhe gefehlt. Sie haben viele Meter gemacht und viel geholfen, zu verteidigen."

Nächster Gegner Leverkusen

Denn auch der erneute Erfolg ist eine Teamleistung, eine, die sie gemeinsam geschafft haben - und dass, obwohl dabei die eine oder andere Möglichkeit ungenutzt blieb. "Aber wir müssen die nutzen, damit wir am Ende nicht mehr zittern müssen", so Gregoritsch. "Trotzdem sind wir zufrieden, vier Spiele, neun Punkte, drei Mal zu Null gespielt." Darauf kann der SC aufbauen. Am kommenden Wochenende wartet mit Bayer Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr) schließlich ein Team, das nach einem desaströsen Start in die Saison, sein Selbstvertrauen wiedergefunden zu haben scheint.

Die Seoane-Elf schoss sich beim 3:0 in Mainz den Frust von der Werkself-Seele und sicherte sich damit den ersten Saisonsieg. An jenes Erfolgserlebnis werden die Leverkusener anknüpfen wollen - und mit Blick auf die Tabelle auch müssen. Und so dürfte für die Freiburger auch beim Gastspiel in Leverkusen das gelten, was Ginter zuletzt so wichtig war: "Wir hoffen, dass wir so ein Spiel in Zukunft vielleicht früher entscheiden können." Und dann dürfte auch die Stimmung in Freiburg weiter so gut bleiben.