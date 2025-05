Statt eines Präsidenten soll es beim SC Freiburg in Zukunft einen Vereinsrat geben, der die Aufgaben des bisherigen Ehrenrates und des Präsidenten zusammenführt.

Ein halbes Jahr haben Sportclub-Funktionäre, Fanvertreter und 50 zufällig ausgewählte Mitglieder diskutiert und an einem Lösungsvorschlag gearbeitet. Nun sind sie sich einig: Sie wollen das Präsidenten-Amt abschaffen.

Der Hintergrund: Im Oktober 2024 war SC-Präsident Eberhard Fugmann überraschend zurückgetreten. Ein Nachfolgekandidat konnte für den Posten nicht gefunden werden. Das Amt hatte vor allem eine repräsentative Funktion und war auch für die Kommunikation zwischen Fans und Verein zuständig. Aufgaben, die sich mit denen des Ehrenrates überschnitten.

Monatelanger Dialog mit den Fanvertretern und SC-Mitgliedern

Dass der SC das Präsidentenamt abschaffen wollte, stieß bei seinen Mitgliedern und Fans zunächst auf Widerstand. Um diese miteinzubeziehen, hat sich der Verein über sechs Monate hinweg mit Fanvertretern ausgetauscht und über Werte und Strukturen diskutiert. Auch die Rückmeldungen von rund 8.000 Mitgliedern auf eine Umfrage seien in die Lösungsfindung miteingeflossen, teilte der Sportclub mit.

Neuer Vereinsrat soll die Vielfalt und Werte des SC repräsentieren

In Zukunft soll es weder einen Ehrenrat noch einen Präsidenten geben. Das sei nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen soll ein "Vereinsrat" mit neun bis zwölf Mitgliedern und einem Vorsitz gegründet werden. Wer in diesen Vereinsrat kommt, wird von den SC-Mitgliedern vorgeschlagen. Er soll vor allem die Vielfalt der rund 75.000 SC-Mitglieder repräsentieren. Also den Blick auch auf Menschen mit Behinderung, queere oder sozial benachteiligte Personen richten. Die Werte, die der SC vermittelt, sollen sich also auch im neu zu gründenden Vereinsrat widerspiegeln.

Freiburgs Fans sollen im geplanten Vereinsrat besser repräsentiert werden. picture-alliance / Reportdienste Claus Bergmann

Der Lösungsvorschlag ist noch nicht beschlossen

Am 3. Juni werden die Details mit den Mitgliedern in einem interaktiven Format diskutiert. Das hatten sich die Mitglieder gewünscht, nachdem der Verein nach dem Rücktritt von Fugmann erklärt hatte, das Amt des Präsidenten abschaffen zu wollen. Bei der nächsten Mitgliederversammlung am 9. Oktober könnte die neue Satzung dann beschlossen werden.