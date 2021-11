SC-Stürmer Schade: Ein Tor zum Geburtstag?

Im Sommer hat der SC Freiburg zahlreiche Nachwuchskräfte in den Profikader hochgezogen. Einer von ihnen ist U21-Nationalstürmer Kevin Schade. Der sorgt aktuell für Furore und könnte sich ganz nebenbei auch noch selbst beschenken.

Am Samstag wird Kevin Schade 20 Jahre alt. Die Chancen stehen gut, dass der Stürmer des SC Freiburg an seinem Geburtstag auch seinen dritten Startelfeinsatz in der Fußball-Bundesliga feiern kann. Nach seiner Einwechslung am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Frankfurt hatte er für eine Belebung der Offensive gesorgt, auch wenn es nicht dazu reichte, die erste Heimniederlage der Saison noch abzuwenden.

Auf dem Boden bleiben

Beim Gastspiel an seinem Geburtstag in Bochum (15.30 Uhr) würde er am liebsten nachlegen. "Er hat schon einige Spiele gemacht, daran sieht man, was wir ihm zutrauen", sagt Trainer Christian Streich.

In Mainz gehörte Schade erstmals zur Anfangsformation, und mit insgesamt neun Einsätzen ist er derjenige unter den sechs neuen Jungprofis im Kader, der am schnellsten durchgestartet ist. "Ich habe mir das so erträumt, bleibe aber ganz sicher weiter auf dem Boden", sagte Schade kürzlich.

Gekommen, um zu bleiben

Am Mittwoch hat er seinen Vertrag beim Sport-Club vorzeitig verlängert, nach "kicker"-Informationen bis 2026 und zu verbesserten finanziellen Bedingungen. Das dürfte Streich etwas beruhigt haben. Nachdem der Stürmer im Oktober als jüngerer Jahrgang vorzeitig in die deutsche U21 berufen und für seine zwei Einsätze und drei Tore gelobt wurde, hatte der SC-Coach Befürchtungen, dass der ein oder andere die Vertragsgespräche stören und ihn umwerben könnte.

Stattdessen verlängerte Schade beim SC. "Es ist toll, dass wir die nächsten Jahre in Ruhe mit ihm arbeiten können", kommentierte Streich die Verlängerung. "Er kommt aus der Fußballschule, das ist immer was Besonderes, er ist sehr talentiert und arbeitet fleißig."

Von Cottbus in den Breisgau

Als 16-Jähriger war Schade aus dem Internat von Energie Cottbus ins Nachwuchsleistungszentrum der Freiburger gewechselt. Und er weiß zu schätzen, welche Chance ihm der Sport-Club bietet. Er beobachte im Training, dass "die Jungen nach und nach besser werden", und er habe auch bei seinen Einwechslungen wertvolle Erfahrungen gesammelt, sagte Schade.

Sollte er aber mal eine Weile nur auf der Bank sitzen, würde er lieber bei Freiburg II Einsatzzeit in der 3. Liga sammeln. Darüber musste sich der schnelle, sprungkräftige und kopfballstarke Stürmer zuletzt allerdings keine Gedanken machen. Gegen Frankfurt wurde er direkt nach der Pause eingewechselt und war ein Grund, warum beim SC in der zweiten Hälfte "mehr Tempo drin war" (Streich).

Ein Tor zum Geburtstag?

Nur in einer für Offensivspieler sehr wichtigen Kategorie konnte Schade in der Bundesliga bislang nicht überzeugen: Ein Tor ist ihm noch nicht gelungen. Vielleicht klappt es am Samstag in Bochum, das wäre dann sicherlich sein schönstes Geburtstagsgeschenk.