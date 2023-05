SC Freiburg: Champions League kann - muss aber nicht

Trotz der Niederlage gegen RB Leipzig hat der SC Freiburg noch die Chancen, die Qualifikation für die Champions League zu schaffen. Nächster Gegner: Union Berlin.

Die gute Nachricht für den SC Freiburg lautet erst einmal, dass die Breisgauer auch in der nächsten Saison ein Europapokal-Ticket sicher haben. In Bezug auf die Ambitionen für eine mögliche Teilnahme an der Champions-League, war die 0:1-Heimniederlage - sportlich gesehen - natürlich ein Dämpfer: "Extrem bitter, das tut weh", so SC-Angreifer Lucas Höler. Jetzt gelte es die Verfolgerrolle anzunehmen.

"Das ist richtig eng. Wir haben drei schwere Spiele. Trotzdem versuchen wir, das Bestmögliche aus der Saison rauszuholen." Es sei "noch nichts verloren, wir haben noch alle Chancen", ergänzte Torhüter Mark Flekken. Und auch SC-Kapitän Christian Günter hat seinen Optimismus keineswegs verloren:"Wir sind drei Spieltage vor Schluss und wir sind absolut in dem Rennen dabei."

Freiburg vom Jäger zum Gejagten

Drei Spieltage vor Schluss steht der SC Freiburg auf Platz fünf. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich spielt wieder eine überragende Saison. Nach hinten auf den Sechsten Bayer Leverkusen haben die Freiburger einen beruhigenden Acht-Punkte-Vorsprung. Auf die jetzt Drittplatzierten Leipziger fehlt dem SC nur ein einziges Pünktchen. Und mit dem 1. FC Union Berlin auf Position vier steht man punktetechnisch auf Augenhöhe.

Das aktuelle Tabellenbild könnte der SC Freiburg schon am kommenden Samstag, im Stadion an der alten Försterei bei Union Berlin, richtungsweisend ändern. Dann wäre aus dem Jäger flugs wieder ein Gejagter geworden. "Eine große Aufgabe, es wird ein ganz anderes Spiel", meinte Trainer Christian Streich: "Union wird zumachen und umschalten. Viele Chancen kriegst du nicht. Es wird ein Kampf auf Messers Schneide". Das Saisonfinale wird das allemal. Denn auch die letzten beiden Gegner des SC, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt, wollen noch ins internationale Geschäft. Das hat der SC Freiburg erfreulicherweise schon eingetütet.