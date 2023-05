Trotz beim SC Freiburg: "Wir wollen die Belohnung holen"

Zwei Spiele, zwei Niederlagen binnen weniger Tage: keine gute Bilanz des SC Freiburg gegen RB Leipzig. Aufgeben wollen die Breisgauer im Kampf um die Champions League aber nicht.

Für den SC Freiburg war das 0:1 gegen RB Leipzig am 31. Spieltag der Bundesliga zwar der zweite Rückschlag in einer Woche. Die Breisgauer zeigten aber nach dem wehrlosen Auftritt vor wenigen Tagen und dem deutlichen 1:5 im DFB-Pokal-Halbfinale ein anderes Gesicht beim Wiedersehen mit den Sachsen. "Die Niederlage am Dienstag war bitterer und hat mehr wehgetan", stellte SC-Keeper Mark Flekken nach der zweiten Niederlage gegen Leipzig binnen weniger Tage fest. "Das, was wir heute gezeigt hatten, hatten wir uns eigentlich auch am Dienstag vorgenommen", zeigte sich der Niederländer selbstkritisch.

"Wir wollten kompakter und tiefer stehen und das ist eigentlich gut gelungen", fasste Flekken den Freiburger Matchplan gegen Leipzig zusammen. Die Breisgauer zeigten sich zwar deutlich verbessert, konnten die Null am Ende aber nicht halten. Der eingewechselte Kevin Kampl erzielte in der 73. Minute das Siegtor für die Sachsen, die auf den dritten Tabellenplatz kletterten. Der SC hingegen rutschte aus den Champions-Leauge-Rängen und ist als Fünfter nun punktgleich mit dem Vierten 1. FC Union Berlin.

Für Freiburg reicht es gegen Leipzig und Bayern nicht

"Wir müssen das akzeptieren, sie sind halt so gut", sagte Trainer Christian Streich nach der Niederlage gegen RB. Um die Top-Klubs der Liga in Bedrängnis zu bringen, reicht die Leistung des Sport-Clubs in dieser Saison noch nicht aus. Nur eines von sieben Duellen gegen die fünf bestplatzierten Mannschaften gewannen die Freiburger in dieser Bundesliga-Saison. Streich war mit der gezeigten Reaktion dennoch zufrieden. "Wir haben alles gegeben, aber wir schaffen es gegen Mannschaften wie Leipzig oder Bayern München eben nicht, einen Punkt zu holen", sagte der Coach.

Christian Streich: Sallai brauchte eine "Denkpause"

Angesprochen auf das Fehlen von Roland Sallai im Kader für das Spiel in der Bundesliga gegen RB Leipzig reagierte Streich kurzangebunden. "Denkpause. Eine Pause, um zu denken", sagte er. Auch auf Nachfrage wollte sich der Coach nicht ausführlicher äußern. "Das Wort sagt ja alles. Alles andere regeln wir intern." Noch am Dienstag war der ungarische Nationalspieler beim Aus im Halbfinale eingewechselt worden.

Direktes Duell um die Champions League: Freiburg reist zu Union Berlin

Ob der Ungar am nächsten Spieltag wieder im Kader stehen wird, bleibt abzuwarten. Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) treffen die Breisgauer auswärts auf Union Berlin - ein weiteres direktes Duell im Kampf um die internationalen Ränge. In den kommenden drei Spielen werde man alles geben, um auf einen der ersten vier Tabellenplätze zu kommen, kündigte Torhüter Flekken an. "Wenn wir da [auf einem Champions-League-Platz, Anm. d. Red.] stehen, dann wollen wir auch da hin. Aber die Nicht-Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison wäre keine Enttäuschung. Wir haben ein super Jahr hinter uns."

Trotzdem nahm der 29-Jährige seine Mannschaftskollegen in die Pflicht: "Jeder braucht etwas Eigenmotivation, jeder will diesen Extra-Schritt machen." Und drohte noch mit einem Augenzwinkern: "Wenn einer nicht will, dann gibt's halt eine Peitsche von den anderen. Jetzt wollen wir die Belohnung holen!"