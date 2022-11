Härtetest für Freiburgs Defensive - Kann der SC Nkunku stoppen?

per Mail teilen

Vor der WM-Pause muss sich der SC Freiburg noch bei RB Leipzig und

gegen den 1. FC Union Berlin beweisen. Die starke Defensive muss in

Leipzig gegen den bisher besten Bundesliga-Torschützen bestehen.

Dieser Erfolgsfaktor des SC Freiburg imponiert. Achtmal spielte die Elf von Trainer Christian Streich in bisher 13 Saisonspielen bereits zu Null, so oft wie kein anderer Bundesligist. Beim Champions-League-Achtelfinalisten RB Leipzig wartet nun auf die außergewöhnlich stabile Defensive am Mittwoch (20:30 Uhr) ein echter Prüfstein. Können die Breisgauer auch Topstürmer Christopher Nkunku stoppen?

Für die WM-Kandidaten Matthias Ginter, Christian Günter und Mark Flekken ist es die letzte Herausforderung vor den Nominierungen für Katar am Donnerstag und Freitag.

Grifo: "Stehen sehr stabil"

"Wir stehen sehr stabil. Die Jungs in der Defensive machen es sehr gut und geben uns einen Rückhalt", sagte Offensivspieler Vicenzo Grifo nach dem 2:0 gegen den 1. FC Köln, dem dritten Bundesliga-Spiel ohne Gegentor nacheinander. Die Defensive ist ein zentraler Faktor, warum der Sport-Club bislang mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit seinen Spitzenplatz behauptet.

Mark Flekken stolz auf Freiburger Defensive

"Das ist das Produkt jahrelanger Arbeit. Ich glaube, wir haben uns das aufgebaut. Besser hätten wir es uns nicht vorstellen können", schwärmte der niederländische Torhüter Flekken über die bisher beste Vorrunde der Vereinsgeschichte und die Defensivbilanz.

RB-Trainer Marco Rose lobte vor dem Freiburger Gastspiel die wenigen Gegentore und vielen Zu-Null-Spiele des SC. Die Badener hätten unter Streich eine "klare Spielidee" und würden "Fußball arbeiten und kämpfen". Die Freiburger Bilanz von bislang nur 13 Gegentoren hätte es den Ausreißer beim 0:5 in München und das 1:3 gegen Borussia Dortmund nicht gegeben.

Nun wartet Nkunku

In Leipzig kommt es nun zur nächsten Herausforderung. Nkunku rückte wegen des Ausfalls von Nationalstürmer Timo Werner beim RB-Team noch mehr in den Fokus und ist "ein Unterschiedsspieler, der außergewöhnliche Qualitäten hat, ein unglaublich hohes Tempo", wie RB-Trainer Rose sagte. Mit seinen Saisontoren zehn und elf beim 3:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim übernahm der französische Stürmer die Spitze der Torjägerliste. 24 Tore im Kalenderjahr hat kein anderer in der Liga erreicht.

Coach Streich vertraut seiner Abwehr

Das Kollektiv der Freiburger dürfte gefordert sein. "Wir verteidigen zusammen", sagte Streich und erklärte: "Wir haben schon einen Kader in der Breite, wie wir ihn selten hatten in den vergangenen Jahren und Spieler wie (Philipp) Lienhart und (Lukas) Kübler sind seit vielen Jahren da. Das ist eine Entwicklung."

Kübler bildete zuletzt mit den gesetzten Lienhart, Kapitän Günter und Ginter die Abwehrreihe. Erst im Sommer war Ginter zum SC zurückgekehrt und kompensierte den Abschied von Nico Schlotterbeck.

"Es ist ja nicht normal, dass du Nico Schlotterbeck verlierst und Matthias Ginter dazukriegst. Darüber sind wir sehr glücklich. Er sorgt für Stabilität und macht andere Spieler auch tatsächlich besser mit seiner Erfahrung und Qualität", würdigte Streich. Ob der Schlüsselspieler dem SC auch zum Sieg in Leipzig verhelfen kann?