Freiburg II macht Osnabrücks Aufstiegshoffnung zunichte

Der SC Freiburg II hat am 36. Spieltag der 3. Liga den VfL Osnabrück geschlagen. Vincent Vermeij traf doppelt.

Nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen hat der SC Freiburg II einen Heimsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm setzte sich gegen den VfL Osnabrück 4:1 (1:1) durch. Für Freiburg trafen Vincent Vermeij, Huqo Siquet und Nishan Burkart, Osnabrücks Sebastian Klaas hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Die Gäste aus Niedersachsen haben die letzte Chance verspielt, in dieser Saison in die 2. Bundesliga aufzusteigen.

Stürmer Vermeij bringt SC Freiburg II früh in Führung

Der SC Freiburg startete schwungvoll in die Partie. Kimberly Ezekwem hielt den Ball auf der linke Seite nach Ansicht des Schiedsrichterteams mit vollem Umfang im Spiel. Nach einem Doppelpass mit Vincent Vermeij fand Ezekwems Flanke Hugo Siquet, der direkt abschloss. Osnabrücks Keeper Philipp Kühn parierte, den Nachschuss brachte Vermeij zum 1:0 im Tor unter (7. Spielminute).

Freiburger druckvoll, Kapitän Leopold verletzt

Nicht nur wegen der frühen Führung machten die Freiburger ein starkes Spiel. In der Defensive standen sie stabil, in der Offensive setzten sie die Osnabrücker mit schnellen Kombinationen unter Druck - und hatten vor der Pause mehrere Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Schüsse von Julius Tauriainen, Vermeij und Mika Baur, der für den verletzten Kapitän Enzo Leopold eingewechselt wurde, konnten die Gäste allesamt abwehren. Die erste Möglichkeit der Niedersachsen hatte Ba-Muaka Simakala. Sein Kopfball aus kurzer Distanz war allerdings zu unplatziert.

Osnabrück gleicht durch Foulelfmeter aus

Die Osnabrücker, die abgesehen von diesem Kopfball offensiv wenig zeigten, bekamen kurz vor der Halbzeitpause einen Elfmeter zugesprochen. Jordy Makengo traf bei einem Klärungsversuch Ball und Gegner, für Schiedsrichter Patrick Alt reichte das aus, nachdem er den Gästen kurz zuvor einen Strafstoß verwehrt hatte. Sebastian Klaas traf ins rechte untere Eck (45.).

Siquet erzielt das 2:1 für den SC Freiburg II, Vermeij erhöht

Die Freiburger ließen sich davon nicht beirren und waren auch zu Beginn der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft. Siquet erzielte mit einem Flachschuss ins linke Eck das 2:1 (54.), nachdem er im Strafraum von Philipp Treu bedient worden war. Nur fünf Minuten erhöhte Vermeij auf 3:1. Nach einer Hereingabe von Max Rosenfelder ließ Osnabrücks Torhüter Kühn den Ball prallen, Vermeij reagierte am schnellsten und schob den Ball ins Netz (59). Osnabrück antwortete mit wütenden Angriffen, traf unter anderem die Latte. Aber zu weiteren Toren reichte es für die Gäste nicht. Stattdessen gelang den Freiburgern noch der 4:1-Endstand durch Nishan Burkart (90.).

Der SC Freiburg II spielt am kommenden Samstag (07.05., 14 Uhr) beim MSV Duisburg. Osnabrück ist zu Gast beim TSV Havelse.