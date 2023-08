Im Testspiel gegen Zürich brach sich Freiburgs Kapitän Christian Günter den rechten Unterarm. Nach kurzer Verletzungspause kehrte er zum Pokalspiel gegen Oberachern zurück - und fällt nur zwei Spieltage später erneut aus.

Wieder ist es der rechte Arm, der den Freiburger ausbremst. Im Training am vergangenen Donnerstag fiel Günter auf den Unterarm und brach sich eine andere Stelle an. Die Folge: Der SC-Kapitän fällt auf unbestimmte Zeit aus. "Wir spekulieren nicht über Wochen oder so etwas", erklärte Christian Streich auf der Pressekonferenz nach dem Bremen-Spiel, "es geht einfach darum, dass der Arm gesund wird und wenn er ganz gesund wird, kommt er wieder auf den Trainingsplatz."

Günter gerade erst zurückgekommen

Günter war, nach seinem ersten Armbruch, erst Anfang August zur Saisoneröffnung gegen den italienischen Erstligisten FC Empoli wieder auf den Platz zurückgekehrt. Er spielte dort noch mit einer Armschiene, genau wie im Pokalspiel gegen Oberachern, in dem er das 1:0 erzielte und damit den Weg für den Freiburger Erfolg ebnete. Nur zwei Wochen später jetzt erneut die Verletzung. "Christian geht es nicht so gut", sagte Christian Streich, "das war ein Schlag für ihn. Das Gute ist, er ist ein extrem positiver Typ. Bei ihm ist das Glas immer halb voll."

Nur schwer zu ersetzen

Der erneute Ausfall Günters ist für die Breisgauer nur schwer zu kompensieren. Natürlich fehlt er als Kapitän, als Antreiber, als Persönlichkeit auf dem Platz - das dürfte die eingespielte Mannschaft von Christian Streich, die einige erfahrene Leistungsträger in ihren Reihen hat, noch irgendwie auffangen können.

Viel schwerer wiegt aber die Lücke, die jetzt auf der linken Außenbahn entstanden ist. Gerade im Zusammenspiel mit Vincenzo Grifo wird der 30-Jährige nur schwer zu ersetzen sein. Die beiden spielen seit Jahren zusammen, kennen einander in- und auswendig. Der "linke Anker", wie die beiden sich scherzhaft nennen, ist erneut zur Zwangspause verdammt.

Das sind die Optionen

Im Spiel gegen Bremen übernahm Lukas Kübler Günters Rolle und wechselte von seiner angestammten rechten Seite nach links. Das könnte in der kommenden Partie gegen den VfB Stuttgart erneut die Lösung sein. Auch U23-Spieler Jordy Makengo wäre eine Alternative, er ist der einzige "echte" Linksverteidiger, den die Freiburger in ihrem Team haben. Auch beim Bremen-Spiel sei zumindest darüber nachgedacht worden, ihn in den Kader zu nehmen, erklärte der Coach - auch wenn das am Ende nicht der Fall gewesen sei. Genauso könnte aber auch Kenneth Schmidt auflaufen. "Kenneth Schmidt kann Innenverteidiger und Außenverteidiger", so Streich, "so wird bei uns ausgebildet und so ist auch der Anspruch."

Ein Neuzugang als Günter-Ersatz?

Das Transferfenster ist noch bis Freitag offen. Gut möglich also, dass der Sport-Club, angesichts des erneuten Günter-Ausfalls, noch einmal aktiv wird. "Wir sind nicht viele im Training", fasst Christian Streich die aktuelle Personalsituation zusammen, "aber das wissen Jochen (Saier, Anm.d.Red.), Klemens (Hartenbach, Anm.d.Red.) und alle Trainerkollegen. Es ist immer die Frage, was machst du dann. Aber das machen wir intern."