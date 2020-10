Seit mittlerweile fast sechs Jahren schnürt Nils Petersen seine Fußballschuhe für den SC Freiburg. Längst hat er sich in die Geschichtsbücher des Sport-Clubs und in die Herzen der Fans gespielt.

Es begann alles im Januar 2015. Nils Petersen, unzufrieden bei Werder Bremen auf der Auswechselbank sitzend, wird vom SC Freiburg ausgeliehen. Im beschaulichen Schwarzwald, 700 Kilometer südlich von Bremen, haben Christian Streich und sein Team das Potential des Stürmers erkannt. Und Nils Petersen freut sich so sehr über seine neu gewonnene Chance, dass er bei seiner Premiere für den SC Freiburg am 31. Januar gegen Eintracht Frankfurt gleich mal einen Hattrick macht. Und das, obwohl er erst in der zweiten Hälfte für Julian Schuster ins Spiel gekommen ist. Zwölf Jahre nach der Freiburg-Legende Uwe Wassmer ist Nils Petersen der zweite Freiburger Spieler, dem dieses Kunststück gelingt. Was für ein Einstand! A star is born!

"Schon wo er herkam war er außergewöhnlich in der Box, das ist er bis zum heutigen Tag. Er ist einer der besten Spieler in der Box in der Bundesliga und auch mit beiden Füßen stark, deshalb ist er auch Nationalspieler geworden", sagt sein Trainer Christian Streich über den 31-Jährigen, den er über die Jahre sehr liebgewonnen hat.

Nils wird geliebt

Doch auch "de Nils", wie Freiburgs Trainer immer sagt, kann 2015 den Abstieg der Freiburger nicht verhindern. Trotz seiner neun Tore. Ein Umbruch steht im Breisgau an. Und obwohl dem Mann aus Wernigerode, der bunten Stadt im Harz, einige gute Angebote von Erstligisten vorliegen, bleibt Nils Petersen dem Sport-Club treu. Diese Nibelungentreue ist bis heute im Verein und in der Stadt Freiburg unvergessen. "Er ist ein Vorbild im Verein. Viele Jugendliche sind Fans von ihm. Der Nils wird geliebt in diesem Verein, in der Stadt und bundesweit", so Christian Streich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen, den Ex-Club von Nils Petersen.

Fleißig und Demütig

Beim SC Freiburg reift der inzwischen 31-Jährige zum Nationalspieler. In der Saison 2017/2018 erzielt Nils Petersen 15 Tore und wird bester deutscher Torschütze der Bundesliga. Längst steht er auch in der Vereinschronik als Freiburgs bester Torschütze (89 Tore), hat Bundestrainer Joachim Löw überholt. Und er ist der beste Einwechselspieler, der beste Joker der Liga. Doch nicht nur seine Beidfüßigkeit oder seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zeichnen Nils Petersen aus, sondern auch seine Bescheidenheit und Demut. Im Interview mit dem "Weserkurier" vor dem Spiel am Samstag lobte er Christian Streich und dessen Arbeit. Der habe ihn "mit seinen Fähigkeiten taktisch besser gemacht", erklärte der Stürmer. "Gefühlt bin ich fitter, auch wenn das in meinem fortgeschrittenen Fußballeralter komisch klingt", sagte Petersen der Zeitung.

In den bisher fünf kompletten Spielzeiten seit seiner Verpflichtung traf er immer zweistellig für den Sport-Club. Das ist auch diese Saison wieder das Ziel. Verbessern kann Nils Petersen laut seinem Trainer immer noch so manches. "Nils ist halt auch ein wahnsinnig lieber Kerle, ein höflicher und anständiger Mensch. Und das wird natürlich auch manchmal ausgenutzt von den Gegenspielern. Aber das ist richtig, dass sie das so machen. Doch manchmal muss der Nils seine Zähne zeigen, damit die Innenverteidiger auch wissen, sie können nicht alles mit ihm machen. Wenn er das macht, dann macht er besondere Spiele und wenn er das nicht macht, dann fehlt manchmal ein bisschen was", so Streich.

Christian Streich will eben jeden seiner Spieler immer weiter verbessern. Luft nach oben ist immer, natürlich auch bei Nils Petersen. Aber natürlich ist für Christian Streich eines ganz klar: Nils Petersen ist für den SC Freiburg "ein absoluter Glücksgriff."