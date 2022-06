Klarer Sieg: Ein gelungener Start für den SC Freiburg im neuen Europa-Park Stadion

Das neue Stadion des SC Freiburg ist fertig. Nun rollt der Ball, zum ersten Mal sind Fans da. Der SCF eröffnet das Europa-Park Stadion mit einem Testspiel gegen den FC St. Pauli.

Das erste Spiel im neuen Europa-Park Stadion endet mit einem 3:0-Erfolg für die Heim-Mannschaft. Der FC St. Pauli hatte gute Möglichkeiten, bleibt aber letztlich chancenlos gegen den SC Freiburg, den zweimal Grifo und einmal Burkart zum Sieg geführt haben.

Fan-Freundschaft mit Autos ausgedrückt: Die beiden kleinen Wagen stehen bei dem Teststpiel des SC Freiburg gegen den FC St. Pauli vor dem neuen Europa-Park Stadion. SWR Christoph Ebner

Flutlichtausfall nach einer guten Stunde

Auf dem Rasen sorgten die SC-Spieler für Highlights, ein paar Etagen höher wurde es in der 65. Minute auf einmal dunkel. Das Flutlicht im Stadion gab für kurze Zeit den Geist auf, für einen Stimmungsabfall sollte das aber nicht sorgen. Im Gegenteil. Zwar musste die Partie für etwas mehr als eine Minute unterbrochen werden, auf den Tribünen ging es aber munter weiter. Die Fans stimmten das Lied "Ich geh' mit meiner Laterne" an, inklusive der bekannten Zeile "Das Licht geht aus, wir geh'n nach Haus', Rabimmel, Rabammel, Rabumm". Nach Hause ging allerdings niemand, das Licht ging wieder an und die Zuschauer bekamen noch einige tolle Szenen auf dem Platz zu sehen. Darunter auch den Treffer zum 3:0 von Youngster Nishan Burkart, der per Kopf den Endstand besorgte. Dass der Ball zuvor bei der Flanke von Maximilian Eggestein knapp im Toraus war, interessierte an diesem Abend kaum.

3:0 für Freiburg - Doppelpack von Vincenzo Grifo, dann Nishan Burkart

Tooooor: Das 3:0 macht Nishan Burkart in der 68. Minute - wenn auch umstritten. Denn als der Torschütze den Ball traf, war der schon hinter der Grundlinie. Der Treffer zählt trotzdem. Bei Testspielen gibt es keinen Videobeweis.

Tooooor: Und wieder macht Grifo die Fans glücklich, in der 29. Spielminute: Dieses Mal landet der Ball rechts unten in der Ecke.

Tooooor: Vincenzo Grifo schießt in der 17. Minute das erste Tor im neuen Stadion des SC Freiburg. Christian Günter gibt den Ball links an der Strafraumgrenze an Grifo ab - der trifft ins lange Eck. Keine Chance für den gegnerischen Torwart.

Guter Beginn in dieser Saison

Es ist ein Traumstart: Beim ersten Spiel im neuen Europa-Park Stadion steht der SC Freiburg auf Platz vier der Tabelle in der Fußball-Bundesliga. Als einzige Mannschaft bisher ungeschlagen, mit aktuell vier Siegen und drei Unentschieden. Das erste Spiel im neuen Zuhause ist ein Testspiel gegen einen ähnlich traditionsreichen Verein, den FC St. Pauli. Bisher ist es nur ein Bauwerk - nun kommen die Fans dazu, die Geschichte des SC Freiburg kann weitergeschrieben werden. Zum ersten Spiel des SC sind 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen.

Live vor Ort ist SWR-Reporter Stephan Basters:

SWR-Redakteur Peter Steffe über die Bedeutung des Stadion-Neubaus:

Der Name "Europa-Park Stadion" Erst Ende August 2021 ist klar: Das neue Wohnzimmer des SC Freiburg soll Europa-Park Stadion heißen. Das haben der SC Freiburg und der Freizeitpark bekannt gegeben. Der Name soll mindestens fünf Jahre lang bestehen. Informationen aus der Branche zufolge hat der Sponsor dafür 12,5 Millionen Euro bezahlt.

"Wir haben ein Stadion gebaut. Der SC Freiburg und die Fans müssen jetzt dieses Stadion zum Leben bringen."

Vom ersten Bagger bis zum letzten Sitzplatz

Vom Bürgerentscheid zum Neubau

Schon sieben Jahre vor der Eröffnung, im Jahr 2014 haben Fans für einen Neubau geworben, 2015 war es soweit: Freiburgerinnen und Freiburger sollten abstimmen, ob sie ein neues Stadion im Wolfswinkel im Nordwesten der Stadt wollen.

Ein neues Stadion? Wenn es nach den Fans geht, dann ja: symbolische Abstimmung einen Tag vor dem Bürgerentscheid im Jahr 2015 SWR Jan Lehmann

Das Ergebnis war mit 58,2 Prozent knapp, aber ja: Das neue Stadion sollte gebaut werden. 35 Monate dauerte der Bau, am 7. Oktober 2021 spielt die erst Mannschaft zum ersten Mal im Europa-Park Stadion.

Ein Blick ins neue Stadion - noch ohne Fans

Anwohner - Lärm - Rechtsstreit

Nicht alle sind so begeistert von dem Projekt "Neues Stadion" wie die SC-Fans. Sechs Anwohnerinnen und Anwohner klagen im Jahr 2019 gegen die Baugenehmigung der Sportstätte, wollten die Arbeiten stoppen, Grund ist der Lärmschutz. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) entscheidet: Ja, die Klägerinnen und Kläger haben recht. Dann aber stellt sich heraus: Die Werte, die für das Urteil zugrundegelegt wurden, sind veraltet. Der VGH entscheidet also noch einmal darüber, ob im neuen Stadion Abend- und Sonntagsspiele stattfinden dürfen - voraussichtlich aber erst 2022.

"Ich glaube nicht, dass es noch dieses Jahr zur finalen Verhandlung kommt, sondern erst nächstes Jahr."

Aktuell ist davon auszugehen, dass trotzdem Abend- und Sonntagsspiele stattfinden werden. Denn unabhängig von dem Rechtsstreit zwischen Sportclub und Anwohnern hat die Bundesregierung im August 2021 beschlossen, dass Erstliga-Vereine Spiele ohne besondere Begründung auch an Abenden und Sonntagen austragen dürfen. Diesem Beschluss muss nun der Bundesrat noch zustimmen. Kurzum: Auch mit der Eröffnung des neuen Stadions sind die Bestimmungen noch nicht abschließend geklärt.

Erinnerungen an 66 Jahre