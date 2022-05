Drama und bittere Tränen: Das emotionale Pokalfinale aus Sicht des SC Freiburg

Es fehlte nicht viel für den SC Freiburg zum Triumph im DFB-Pokal. Doch das Glück war nicht mit den Breisgauern, die im Finale gegen RB Leipzig im Elfmeterschießen unterlagen. SWR Sport fasst den emotionalen Tag für den Sport-Club zusammen.

Am Ende überwog der Stolz bei Christian Streich, dem Trainer des SC Freiburg. Eine "wahnsinnig tolle Saison" habe sein Team gespielt, lobte der Coach. Dass es nicht zum ersten Pokalsieg für den Sport-Club reichte, tue "brutal weh".

Am Sonntag kehrt die Mannschaft nach Freiburg zurück und feiert mit den Fans.

Viele seiner Spieler waren nicht so gefasst. Es flossen ebenso die Tränen wie bei vielen Fans - ob in Berlin oder beim Public Viewing in Freiburg. Und trotzdem wurde die Mannschaft gefeiert - bis tief in die Nacht. SWR Sport zeigt die Höhepunkte eines denkwürdigen Tags aus Sicht des SC Freiburg.