Freiburg II holt nur einen Punkt gegen Dortmund II

Der SC Freiburg II muss sich gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund mit einem Punkt begnügen. Der hilft den Breisgauern im Abstiegskampf jedoch nicht so recht weiter.

Der SC Freiburg II muss die große Aufholjagd im Abstiegskampf vorerst verschieben. Denn am Sonntagabend kam das Team von Trainer Thomas Stamm gegen Borussia Dortmund II nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei kam Freiburg II durchaus gut in die Partie, hatte mehr vom Spiel. Allen voran Junior Adamu, der in der 3. Liga Spielpraxis für die erste Mannschaft sammeln soll, konnte sich in der ersten Halbzeit mehrfach gut in Szene setzen - letztlich fehlte dem 22-jährigen Österreicher jedoch die nötige Präzision.

Dieses Schicksal teilte er mit Dortmunds Rodney Elongo-Yombo, der in der 74. Minute die größte Chance des Spiels hatte. Sein Versuch mit der Hacke trudelte jedoch Zentimeter am Tor des bereits geschlagenen Benjamin Uphoff vorbei. So blieb es nach einem mäßigen Spiel bei einem verdienten 0:0, das den Freiburgern jedoch kaum weiterhilft. Denn die Breisgauer bleiben mit nun zehn Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz und haben elf Punkte Rückstand auf den Halleschen FC.