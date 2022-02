SC-Trainer Streich: Flekken und Schlotterbeck "tun uns gut"

Stammkeeper Mark Flekken und Verteidiger Nico Schlotterbeck sind zwei wichtige Gründe dafür, dass der SC Freiburg in der Bundesliga auf Rang fünf steht. In Köln streben die Breisgauer den nächsten Erfolg an.

Seit Torhüter Mark Flekken und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck nach Corona-Infektionen ins Team zurückgekehrt sind, läuft es beim SC Freiburg wieder wie in der Vorrunde. Bei den jüngsten Erfolgen in den Landesduellen - im DFB-Pokal in Hoffenheim und in der Fußball-Bundesliga gegen Stuttgart - waren beide entscheidende Faktoren. Jetzt soll das Duo auch im Spiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr, live in Ausschnitten in SWR1 Stadion) dazu beitragen, dass die Freiburger möglichst wieder als Sieger vom Platz gehen.

Streich betont Bedeutung von Schlotterbeck und Flekken

"Sie tun uns gut, sie stellen körperlich etwas dar, sind groß und mit guter Physis gesegnet - das ist schon eine Form von Widerstand, die da auf dem Platz steht", sagte Trainer Christian Streich über die beiden Leistungsträger, auf die er in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause noch verzichten musste.

Beim 2:2 gegen Bielefeld patzte Ersatzkeeper Benjamin Uphoff zweimal entscheidend, danach folgte das 1:5 in Dortmund. Ob das Spiel beim BVB besser gelaufen wäre, wenn Flekken und Schlotterbeck dabei gewesen wären, darüber wollte Streich nicht spekulieren. Aber "es macht etwas mit der Mannschaft", wenn sie auf dem Platz stehen.

Programm-Tipp SWR Sport zeigt die Höhepunkte des Freiburger Spiels gegen den 1. FC Köln am Sonntag, ab 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen. Außerdem gibt es ein ausführliches Interview mit Freiburgs Spielmacher Vincenzo Grifo.

Das bestätigte auch Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein in einem Interview mit dem Magazin "Kicker": "Die beiden haben ein enormes Selbstvertrauen und geben unserem Spiel dadurch eine gewisse Selbstverständlichkeit."

Belohnung: Nominierung für Nationalmannschaften

Flekkens Stellenwert lässt sich auch an Zahlen bemessen: Mit sieben Zu-Null-Spielen und einer Paradenquote von 80 Prozent gehört er zu den Top-Torhütern der Liga und wurde deshalb in dieser Saison erstmals von Bondscoach Louis van Gaal für den Kader der niederländischen Nationalmannschaft nominiert.

Auch Schlotterbeck wurde in der Vorrunde in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen und wird bereits von einigen großen Clubs umworben. Gegenüber "Sky" betonte der 22-Jährige aber kürzlich, dass es für ihn "immer noch ein Traum" ist, in der Bundesliga zu spielen, und er nicht den Wunsch habe, ins Ausland zu wechseln. Vielleicht gehe es aber "noch ein Regal höher" als beim Sport-Club. Schlotterbeck hält es aber auch für möglich, dass er über den Sommer hinaus in Freiburg bleibt.

Das wird wohl auch davon abhängen, wo der Sport-Club am Saisonende landet, ob er international vertreten ist. Dazu sollen in Köln weitere Punkte gesammelt werden. Damit FC-Stürmer Anthony Modeste nicht wie beim 1:1 im Hinspiel eines seiner vielen Kopfballtore erzielen kann, sind auch Schlotterbeck und Flekken wieder gefordert.