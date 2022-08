Das Ginter-Märchen: Wieder ein Premierentor gegen Augsburg

Vor zehn Jahren schoss Matthias Ginter in seinem ersten Bundesliga-Spiel für den SC Freiburg den Siegtreffer gegen den FC Augsburg. Bei seinem Comeback im SC-Trikot traf der Nationalspieler erneut - beim Sieg in Augsburg.

Es gibt Geschichten, die kann man sich kaum ausdenken. Auch nicht im Fußball. Die von Matthias Ginter ist so eine Geschichte, die fast schon zu kitschig klingt, um wahr zu sein. Ist sie aber. Und sie liest sich wie ein sportliches Märchen.

Rückblick: 21. Januar 2012. Der SC Freiburg spielt in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg. Mitte der zweiten Hälfte wird ein Spieler eingewechselt, der seine Premiere im Fußball-Oberhaus feiert. Es ist der gerade 18 Jahre alt gewordene Matthias Ginter, gebürtiger Freiburger, Abwehrspieler. Er wird aber nicht durch eine Defensivaktion zum Mann des Spiels, sondern durch sein Tor. In der 88. Minute köpft der Abiturient zum 1:0 ein - es ist der Siegtreffer im umkämpften Duell mit dem FCA. Premierentor im Premierenspiel, besser geht es nicht.

2012: Matthias Ginter traf bei seiner Premiere für Freiburg gegen Augsburg IMAGO IMAGO / Sven Simon

Die Geschichte wiederholt sich

Nach seinen Stationen in Dortmund und in Mönchengladbach ist Ginter seit diesem Sommer zurück im Breisgau. Und mehr als zehn Jahre nach seinem Premierenspiel inklusive Premierentor feierte der Weltmeister von 2014 am Samstag sein Bundesliga-Comeback im Freiburger Trikot. Der Gegner: FC Augsburg. Dieses Mal in Augsburg.

Samstag, 6. August 2022. Nach einer torlosen ersten Hälfte bringen Michael Gregoritsch und Vincenzo Grifo den Sport-Club kurz nach dem Seitenwechsel mit 2:0 in Führung. Was dann kommt, ist Fußballromantik pur. In der 61. Minute verwertet Matthias Ginter eine Kopfballablage von Gregoritsch volley zum 3:0 - schon wieder trifft der Verteidiger in seinem ersten Bundesliga-Spiel für Freiburg. Schon wieder gegen Augsburg. Schon wieder trägt er zu einem Sieg seines Teams bei.

Am Ende gewinnt das Streich-Team mit 4:0, der Saisonstart ist geglückt. Auch für Matthias Ginter. "So zu starten ist natürlich Wahnsinn. Wir sind alles sehr glücklich und froh", sagte er nach Spielende. Sein Bundesliga-Comeback für den SC Freiburg hätte nicht besser verlaufen können. Auch wenn die Story etwas kitschig klingt.