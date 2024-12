SC Freiburgs Lukas Kübler: "Mein Vater ist mein Vorbild"

per Mail teilen

Mit konstanten Leistungen ist Lukas Kübler beim SC Freiburg aus der Startelf nicht wegzudenken. Seine Familie gibt ihm als Mensch Kraft. Der Verteidiger widmet ihr seine Tattoos.

"Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen." Das steht auf dem Arm des Freiburg-Verteidigers Lukas Kübler. Seine Tattoos hat er sich für seine Familie stechen lassen. Dieser Spruch ist für seinen Bruder. "Uns gibt es eigentlich nur im Doppelpack", sagte Kübler im Interview mit SWR Sport.

Der 32-Jährige hat einige Kunstwerke auf seinem Körper. Alle haben eine besondere Bedeutung, auch das Motiv der zwei Löwen auf einer Flugzeug-Landebahn. "Das ist für mein Vorbild, meinen Vater. In dem Fall bin ich der kleine Löwe und er der Große." Es war das erste Tattoo, das sich Lukas Kübler stechen lassen hat und es ist ein ganz Besonders.

Lukas Küblers Vater gehörte zur Spezialeinheit der Bundespolizei

"Mein Vater war bei der GSG 9 und hat die Entführung von Mogadischu miterlebt.", erzählt Kübler. Die Entführung der Lufthansa Maschine "Landshut" sorgte 1977 weltweit für Aufsehen. In Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, stürmte am 18. Oktober die GSG 9, eine Spezialeinheit der Bundespolizei die Maschine und befreite alle noch lebenden Geiseln.

Lukas Küblers Vater war als Mitglied der GSG 9 mittendrin. Er bekam für seinen Einsatz das Bundesverdienstkreuz überreicht. "Ich glaube, das hat er noch Zuhause irgendwo in einer Kiste liegen. Er ist nicht der Typ, der mit sowas prahlt oder viel davon erzählt", sagte Kübler. Sein Papa war bei dem Einsatz gerade mal 21 Jahre alt. "Was er mit 21 gemacht hat und was ich mit 21 gemacht habe, das sind schon verschiedene Welten."

Mittlerweile verfolgt Papa Kübler mit großem Interesse die Bundesligaspiele des Sohnemanns beim SC Freiburg, egal ob vor dem Fernseher oder im Stadion. Seit 2015 spielt Lukas Kübler beim Sportclub. Zwischen Kübler und Freiburg herrscht eine tiefe Verbundenheit. Das SC Logo oder seine Rückennummer will er sich allerdings nicht tätowieren lassen. "Bei mir muss ein Tattoo wirklich Hand und Fuß haben. Das sehe ich bei einer Rückennummer nicht."

Lukas Kübler will seinem Kind nächstes Tattoo widmen

Die Nummer 17 findet also keinen Platz auf Küblers Körper, dafür aber mit Sicherheit ein Motiv für seine Tochter, die vor sieben Monaten auf die Welt gekommen ist. Für sie will er sich eventuell das nächste Kunstwerk stechen lassen.