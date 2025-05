Königsklasse oder Europa League? Der SC Freiburg und die Parallelen zur Saison 2012/2013

Am letzten Spieltag der Saison 2012/13 verspielte der SC Freiburg im Heimspiel gegen Schalke 04 (1:2) die Teilnahme an der Champions League. Der heutige SC-Coach Julian Schuster war daran nicht ganz unbeteiligt.

Ausgangslage

Anders als in der aktuellen Saison war der SC Freiburg am letzten Spieltag der Saison 2012/13 im Kampf um die Champions League in der Verfolger-Rolle. Vor dem finalen Spieltag belegte der SC den fünften Platz. Der FC Schalke 04 hatte auf Rang vier einen Punkt mehr zu bieten. Das Rechenspiel in Bezug auf den Einzug in die Königsklasse war für die Freiburger denkbar einfach: im Heimspiel gegen die Königsblauen musste ein Sieg her.

Das Spiel

"Alles kann, ichts muss". Das hatten die Freiburger Fans auf einem Plakat ihrem SC für dieses Endspiel um den Einzug in dienigsklasse mit auf den Weg gegeben. Vielleicht hat sich diese Einstellung zu Beginn des Spiels auch in den Köpfen der Mannschaft von Trainer Christian Streich eingenistet. Insbesondere in der Defensive agierten die SC-Profis fahrig. So war es dann in der 20. Spielminute Julian Draxler, der kurz vor dem Strafraum völlig frei die Schalker Führung erzielen konnte. Da half auch kein Beistand von oben, der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch war extra zum Daumendrücken ins Stadion gekommen - die sonst so heimstarken Freiburger mussten mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

Ausgleich & Slapstick-Eigentor

Nach einer Ecke für Schalke konnten die Freiburger einen Konter durch Jonathan Schmid zum 1:1 (54.) verwerten. Die Freude über diesen Ausgleich dauerte aber nur drei Minuten. Freiburg, eigentlich gerade im Aufwind, brachte sich durch ein Slapstick-Eigentor selbst wieder ins Hintertreffen. Immanuel Höhn schoss SC-Kapitän Julian Schuster an, von dessen Bein aus der Ball hinter die Linie kullerte (57.). In der Folge schaukelte Schalke den Sieg über die Zeit und sicherte sich so den vierten Tabellenplatz. "Wir haben heute gegen Schalke 04 gespielt und der Gegner hat mit zehn Mann in der eigenen Hälfte verteidigt", sagte Streiche damals nach der Partie.

Keine Champions- dafür Europa League

Der SC Freiburg krönte eine tolle Saison mit Rang fünf und dem Einzug in die Europa League. Damit zog der Spoer-Club nach 1995 und 2001 zum dritten Mal in diesen Wettbewerb ein. Durch den Sieg von Meister FC Bayern München im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart kamen die Freiburger auch um die zwei Play-Off-Spiele herum und qualifizierten sich direkt für die Europa League. Vielleicht klappt ja 15 Jahre später mit der Champions League. Diese Mal in der Rolle des Gejagten.