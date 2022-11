Torflaute beendet: Gregoritsch macht Freiburg zum Bayern-Verfolger Nummer eins

Michael Gregoritsch führt den SC Freiburg gegen den 1. FC Köln zum Heimsieg. Das Interesse am zweiten Tabellenplatz hält sich im Breisgau aber eher in Grenzen.

Michael Gregoritsch musste erst einmal kräftig lachen. "Ich glaube, das liegt nicht nur an mir", sagte der Angreifer des SC Freiburg am Sonntagabend im Gespräch mit SWR Sport. "Aber klar, ich würde lügen, wenn ich sagen würde: Ich bin nicht überglücklich, hier zu sein." Der Anlass für Gregoritschs Feel-good-Aussage? Ist ein durchaus bemerkenswerter Zusammenhang.

Freiburg gegen Köln: Gregoritsch trifft und bereitet vor

Seit Sommer steht der Ex-Augsburger in Diensten des Sport-Clubs – und seitdem spielen die Breisgauer die bislang beste Bundesliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte. Noch nie hatte Freiburg nach 13 Spielen 27 Punkte auf dem Konto, das verdiente und ungefährdete 2:0 (0:0) am Sonntag gegen den 1. FC Köln war bereits der achte Sieg in der Liga. Mit einem Tor und einer Vorlage war Gregoritsch mal wieder maßgeblich beteiligt, mittlerweile steht der 28-Jährige bei fünf Saisontreffern.

"Er hat in den letzten Spielen ein paar Sachen liegengelassen, und gerade als Stürmer hat er sich darüber geärgert", freute sich Trainer Christian Streich über den Fakt, dass die vier Punktspiele lange Durststrecke seines Torjägers beendet ist. Munter weiter geht derweil der Höhenflug des SCF, der nun sogar Bayern-Verfolger Nummer eins ist: Auch dank des 0:5-Ausrutschers von Union Berlin bei Bayer 04 Leverkusen kletterte Freiburg auf Tabellenrang zwei, hat dort nur einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter und Rekordmeister. Ob das wohl Emotionen in Streich hervorruft?

Streich: "Das interessiert mich nicht"

"Nein, überhaupt nicht. Das interessiert mich nicht", sagte der Coach, der den Begriff 'Topmannschaft' als Beschreibung für sein Team nicht gänzlich ablehnt: "Wenn wir einen guten Tag haben und richtig gut spielen, dann sagt man hinterher: Das war top. Wenn wir das nächste Mal nicht so gut spielen, dann wars nicht top."

Der Freiburger Auftritt gegen Köln war allemal top, "sehr konzentriert", wie Streich und Gregoritsch unisono urteilten. Mehr Torschüsse als der FC (12:6), mehr Ballbesitz (55 Prozent) und die knapp bessere Zweikampfquote (53 Prozent) geben den Freiburgern in ihrer Analyse Recht. Die immer näher rückende Pause, sie ist im Breisgau schon jetzt völlig verdient.

Zwei Spiele noch, dann ruht der Bundesliga-Betrieb wegen der Winter-WM in Katar (20.11. bis 18.12.). Am Mittwoch (20.30 Uhr) gastiert Freiburg in Leipzig, am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) steht noch ein Heimspiel gegen Union Berlin an. Die Auslosung der Europa-League-Zwischenrunde am Montag (13 Uhr) in Nyon wird man sich beim Sport-Club – wenn überhaupt – ohne die ganz große Anspannung anschauen können.

Als Gruppenerster ist er bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, das wird allerdings erst nach den Playoffs am 24. Februar ausgelost. Noch so ein Erfolg, der bemerkenswerterweise eingetreten ist, seitdem Michael Gregoritsch für den SC Freiburg aktiv ist.