Christian Günter freut sich auf seinen WM-Traum

Christian Günter steht kurz vor seiner WM-Premiere. Bei der Vorbereitung im Oman ist der Kapitän des SC Freiburg jedoch auf der Suche nach seiner Rolle in der DFB-Elf.

Christian Günter will spielen. Den ganz großen Traum leben. Weltmeister werden. "Wenn ich hierher komme und dabei bin, möchte ich natürlich auch spielen", sagte der Kapitän des SC Freiburg, der sich derzeit mit der Nationalmannschaft in Maskat, der Hauptstadt von Oman, auf seine WM-Premiere vorbereitet.

"Coach" Günter muss seine WM-Rolle noch finden

Bei der Erfüllung seines Traumes ist Günter auf Hilfe angewiesen. Denn auch wenn ein Reporter ihn bei der Pressekonferenz zur allgemeinen Erheiterung mit "Coach" angesprochen hat, noch kann sich der 29-Jährige nicht selbst aufstellen. Dafür ist beim DFB immer noch der Bundestrainer zuständig. "Aber egal in welcher Rolle der Hansi Flick mich sieht, ich werde im Training Gas geben und mich anbieten. Jeder Fußballer möchte schlussendlich auf dem Platz stehen. Aber es geht darum, dass man die Entscheidungen des Trainers akzeptiert, egal in welche Richtung sie gehen, und sie anschließend mit Leben füllt."

So richtig konnte er seine Rolle - ob in der Startelf oder als Backup von Linksverteidiger David Raum - noch nicht mit Leben füllen. Denn Günter hat wie sein Freiburger Teamkollege Matthias Ginter und Rückkehrer Mario Götze noch nicht mit dem Team trainiert. Der Bundestrainer begründete dies damit, dass das Trio noch am Sonntag in der Bundesliga aktiv war und deshalb regenerieren sollte. Ausschlafen, akklimatisieren - erst dann geht es wieder an die Arbeit.

Christian Günter glaubt an die DFB-Elf

Belastungssteuerung ist für den Bundestrainer ohnehin eines der ganz wichtigen Themen bei dieser besonderen WM - mitten im Winter und im heißen Emirat. Daher ließ Flick am Dienstag offen, ob Günter bereits am Mittwochabend, 18 Uhr, bei der Generalprobe gegen den Oman im Sultan-Kabus-Stadion in der Startelf stehen wird.

Günter sieht das jedoch gelassen: "Eine Mannschaft muss funktionieren. Und zwar nicht nur die, die am Anfang auf dem Platz stehen. Sondern auch die, die erstmal nur auf der Bank sitzen oder die vielleicht in ein, zwei Spielen erstmal nur trainieren und nicht im Kader stehen." Die Mentalität in der Gruppe sei "sehr, sehr gut." Jeder tue alles für den Erfolg und das müsse die DFB-Elf jetzt nur noch durchziehen. Günter glaubt jedenfalls an den ganz großen Traum: "Mit der Mannschaft ist alles möglich dieses Jahr."