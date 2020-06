Seit dem Liga-Neustart wartet der SC Freiburg weiter auf den ersten Erfolg. Ganz unzufrieden ist Trainer Christian Streich aber vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20:30 Uhr) nicht.

Andere Trainer werden in Frage gestellt. Andere Trainer regen sich auch in der Öffentlich massiv auf. Andere Trainer nehmen krampfhaft Veränderungen an der Mannschaft vor, wenn es in vier Spielen keine Sieg gab. Da tickt Freiburgs Christian Streich anders. So aufbrausend er auch am Spielfeldrand sein kann, momentan ist er ruhig, wackelt noch nicht einmal unter dem Tisch nervös mit den Füßen. "Bringt mich nichts, wenn ich mit den Füßen wackel'. Da kriegst Du keinen Punkt mehr."

Dauer 2:50 min Freiburgs Trainer Christian Streich: "Die Füße wackeln" Freiburgs Trainer Christian Streich: "Die Füße wackeln"

Die Ausbeute der vergangenen Wochen ist das Einzige, was Coach Streich aktuell stört. Einen Vorwurf könne er seiner Mannschaft da nicht wirklich machen. Auch vor dem nächsten Gegner aus der oberen Tabellenhälfte bleibt Streich ruhig: "Uns ist nicht bange, weil wir gegen Leverkusen auf Augenhöhe spielen konnten."

TV-Tipp Alles zum Spiel SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach sehen Sie bei SWR Sport in Baden-Württemberg. Zudem ist SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach zu Gast. Los gehts um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Auch wenn die Freiburger fünf Spieltage vor Schluss im tristen Mittelfeld der Liga stehen, Anreize gibt es noch genug. " Wir denken nicht an Abstieg, wir denken nicht an Europa. Jeder von uns will hundert mal lieber Zehnter werden als 13."

Dauer 2:23 min Freiburgs Trainer Christian Streich über die Chancen in der Liga Freiburgs Trainer Christian Streich über die Chancen in der Liga

Die Emotionalität eines echten Heimspiels fehle seiner Mannschaft dann aber schon, gab Streich zu. Flutlicht, vielleicht noch Regen, diese Mischung würde ein echtes Freitagabendspiel ausmachen. Ohne all das fühle sich Freiburgs Trainer ein bisschen allein.