Das Europa-Park-Stadion ist restlos ausverkauft. SC Freiburg gegen Juventus Turin wird auch nicht im Free-TV gezeigt. Mit SWR Sport kannst du trotzdem live dabei sein.

Die Euphorie vor dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem SC Freiburg gegen Juventus Turin ist riesig. Und nach der knappen 0:1-Niederlage im Hinspiel hat der Sport-Club sogar realistische Chancen auf das Viertelfinale in der Europa League. Schon vor dem Bundesligaspiel vergangenen Sonntag gegen die TSG Hoffenheim sprachen die Fans in der Straßenbahn, in der Warteschlange und im Stadion-Umlauf nur von dieser Partie. Und nur Sekunden nach dem 2:1-Sieg hatte auch Maximilian Eggestein nur noch "Juve im Kopf".

Stadion des SC Freiburg ist ausverkauft

Genau das könnte für viele Freiburger zum Problem werden. Denn die 34.700 Ticket für das Freiburger Europa-Park-Stadion sind allesamt verkauft. Viele Fans hatten nicht einmal die Chance, sich eines der begehrten Tickets zu kaufen. Denn die gingen ausnahmslos an Dauerkarten-Inhaber und Mitglieder. Und selbst von denen schauten einige Tausend in die Röhre, denn die Breisgauer haben erst im Februar dieses Jahres die 50.000-Mitglieder-Marke geknackt.

Und die schlechten Nachrichten für die SC-Fans hören nicht auf: Das Achtelfinal-Rückspiel SC Freiburg gegen Juventus Turin wird nicht einmal im Fernsehen gezeigt. Denn Rechte-Inhaber RTL zeigt das Spiel ausschließlich im kostenpflichtigen Internetstream. Wer auf Livebilder also nicht verzichten will, muss zahlen.

SC Freiburg gegen Juventus Turin im Audio-Livestream auf SWR Sport

Wer auch ohne Extra-Kosten live dabei sein möchte, kann auf den Audio-Livestream von SWR Sport zurückgreifen. Am Donnerstag gibt es dort ab 18:40 Uhr das komplette Spiel live zum Hören - falls nötig, inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen. Tags darauf gibt es eine Sonderfolge von "Dein SCF" auf Youtube.

Die Freiburger Fans hoffen auf eine großartige Europapokal-Nacht und einen deutlichen Sieg gegen Juventus Turin. Denn nur so ist das Viertelfinale möglich. Die Vorfreude auf das Spiel ist riesig und wird sich bis zum Anpfiff wohl immer weiter steigern. Nur Christian Streich, der jüngst seinen Vertrag beim Sport-Club verlängerte, hat bis dahin andere Pläne: "Freude? Nein. Ich muss mich erholen."