SC Freiburg zwischen Trauer und Zuversicht

Der SC Freiburg muss gegen Union Berlin einen heftigen Nackenschlag im Kampf um die Champions League verarbeiten. So reagierten die Spieler.

"Die Enttäuschung ist natürlich groß", bilanzierte Torschütze Lucas Höler nach der 1:4-Niederlage seines SC Freiburg im Interview mit SWR Sport. Denn im Kampf um die Champions League ist der SC Freiburg nun auf Hilfe angewiesen. "Das müssen wir jetzt ganz schnell wegstecken."

Die Hilfe kann entweder am Sonntag vom FC Augsburg oder kommenden Samstag von Arminia Bielefeld kommen. Beide spielen noch gegen den Champions-League-Rivalen RB Leipzig.

SC Freiburg mit schwacher erster Hälfte

Im Grunde hatte der SC Freiburg das Spiel schon zur Pause verloren. Grischa Prömel (11.), Christopher Trimmel (30.) und Sheraldo Becker (41.) hatten den Breisgauern drei Wirkungstreffer verpasst. "Drei Chancen, drei Tore - das ging Schlag auf Schlag" monierte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. "Dann kommt das aberkannte 1:1, was uns sicherlich gut getan hätte. Und so kommst du hier unter die Räder."

Die Szene vor dem aberkannten Treffer, die Freiburgs Chefcoach Christian Streich so in Rage brachte, sah der verhinderte Torschütze Höler selbst gelassener als der Trainer: "Ich habe die Szene noch nicht gesehen. Ich habe im Spiel auch nicht gemerkt, dass er mir irgendwie an den Arm gekommen ist. Daher muss ich mir die Szene erst noch einmal anschauen."

SC Freiburg in der zweiten Halbzeit besser

Zwar kämpfte sich das Team von Trainer Christian Streich in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel und versuchte alles, den Rückstand nochmal aufzuholen. Doch mehr als das Tor von Lucas Höler (59.) war nicht drin. András Schäfers Tor zum 1:4-Endstand kurz vor Schluss beeinflusste die Laune der Freiburger nicht mehr entscheidend. Für Nico Schlotterbeck war die Niederlage in seinem letzten Heimspiel für den SC Freiburg besonders bitter: "Ich habe hier zwei, drei Momente in diesem Stadion gehabt, die ich nicht vergessen werde", sagte der 22-Jährige. "Deswegen war das schon emotional heute, und deswegen hätte ich das auch gerne mit einem Sieg beendet. Aber so ist das nunmal im Fußball."

Da gerieten selbst die guten Nachrichten an diesem Nachmittag in den Hintergrund. Immerhin hat der Sport-Club nach der Niederlage des 1. FC Köln im Parallelspiel gegen den VfL Wolfsburg die Europa League so gut wie sicher. "Ok?", fragte Höler unmittelbar nach dem Abpfiff. "Ich muss mir die Tabelle erstmal anschauen."

SC Freiburg hat die Europa League fast sicher

Dann wird Höler feststellen, dass seine Mannschaft drei Punkte und elf Tore Vorsprung auf den FC hat. Da müsste im letzten Spiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de) schon sehr viel schief laufen, damit Köln diesen Rückstand im Parallelspiel beim VfB Stuttgart noch aufholen kann. So kann Freiburg in Leverkusen sehr viel gewinnen und kaum noch etwas verlieren. Freiburg kann also befreit aufspielen. "Leipzig muss erstmal gewinnen", so Höler. "Dann fahren wir hochmotiviert nach Leverkusen, und dann versuchen wir da zu gewinnen."