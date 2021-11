SC Freiburg hadert mit "ungerechter" Niederlage in Bochum

Der SC Freiburg hat beim VfL Bochum eine kuriose Niederlage hinnehmen müssen. Trainer Christian Streich konnte es kaum glauben.

Der Ball flog und flog und flog. Den Beteiligten muss es fast wie Zeitlupe vorgekommen sein. Es war der Moment, als der SC Freiburg entgültig um den Lohn harter Arbeit gebracht wurde. Milos Pantovics Schuss traf den Sport-Club in der 82. Minute mitten ins Herz. "Es war ein schönes Tor, hat er gut gemacht", sagte Freiburgs Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo anerkennend. Doch der 28-Jährige ärgerte sich, weil sein Team eigentlich genug Chancen hatte, um die Partie zu gewinnen: "Ich bin enttäuscht."

Christian Streich war angesichts des Spielverlaufs fassungslos. "Ungerecht! Sehr ungerecht", sagte er im Interview mit SWR Sport. "Es ist eines der ungerechtesten ErDankgebnisse, die ich bis jetzt erlebt habe als Trainer." Denn Freiburg hatte - wie schon gegen Bayern München, wie schon gegen Eintracht Frankfurt - eine gute Leistung gezeigt und sich zahlreiche Chancen erspielt. Doch wie gegen die Bayern und die Eintracht gingen die Breisgauer leer aus.

SC Freiburg verzweifelt an VfL-Keeper Manuel Riemann

Denn Nico Schlotterbeck traf nach einer Ecke aus zehn Metern nur den Pfosten (45.). Zwar schien es, als habe Innenverteidiger Philipp Lienhart den Bann kurz nach der Pause gebrochen, indem er das Bochumer Abwehrbollwerk knackte und zur Freiburger Führung einköpfte (51.). Doch statt weiterhin sicher verteidigende und nun auf Konter lauernde Freiburger sahen die 19.700 Zuschauer den schnellen Ausgleich. Nicolas Höfler verlor den Ball im Spielaufbau, Gerrit Holtmann spielte Sebastian Polter frei und der Mittelstürmer machte das Tor (54.).

Das wollte der SC Freiburg nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich muss ein Bollwerk, das einmal geknackt wurde, auch ein zweites Mal zu überwinden sein. Höler versuchte es frei vor Manuel Riemann, scheiterte jedoch am VfL-Torwart (62.). Auch Schlotterbeck (64.), Höfler (66.) und Günter (74.) scheiterten am gut aufgelegten Keeper. Und dann kam Pantovic.

SC Freiburg mit dritter Niederlage in Folge

Zwar wollte sich Freiburg immer noch nicht geschlagen geben, rannte weiter und weiter an, versuchte alles - doch auch in der Nachspielzeit bekam Schlotterbeck den Ball nicht an Manuel Riemann vorbei. Seine Parade, mit der er den Kopfball an den Pfosten lenkte, besiegelte die dritte Freiburger Niederlage in Serie.

Für Christian Streich noch kein Grund zur Beunruhigung - schließlich steht der SC Freiburg mit 22 Punkten weiterhin auf einem Champions-League-Platz. Das 1:2 beim VfL Bochum gilt in Freiburg jedoch als Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Denn das ist immer noch das erklärte Saisonziel des SC Freiburg. Kommende Woche reisen die Breisgauer zu einem Team aus höheren Sphären: Borussia Mönchengladbach - eine Mannschaft, die acht Plätze hinter dem SC Freiburg steht. Aber so ist das eben im Breisgau: Ein bisschen verkehrte Welt - genau wie die kuriose Niederlage beim VfL Bochum.