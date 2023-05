Günter trifft mit Freiburg erneut auf Leipzig: "Haben die Chance, das wieder gutzumachen"

Nach der Pokal-Schlappe gegen RB Leipzig trifft der SC Freiburg am Samstag auch in der Bundesliga auf die Sachsen. Im Interview mit SWR1 Stadion spricht SC-Kapitän Christian Günter über die Gründe der Niederlage, die Fan-Ausschreitungen und was der Club im zweiten Aufeinandertreffen nun besser machen will.

SWR1 Stadion: Dieses 1:5 am Dienstag hat schon wehgetan, oder?

Christian Günter: Eine Niederlage tut immer weh, in einem DFB-Pokal-Halbfinale natürlich umso mehr, weil man nur ein Spiel von Berlin entfernt ist. Das hat natürlich schon extrem geschmerzt und wir würden das gerne nochmal irgendwie rückgängig machen, aber das können wir leider nicht. Jetzt haben wir die Chance, das wieder gutzumachen.

Heißt, Sie haben Ihre Lehren aus der Niederlage gezogen? Was müssen Sie besser machen?

Natürlich haben wir alles analysiert, wie jedes andere Spiel auch. Ich glaube, es geht darum, dass wir einfach eine bessere Kompaktheit hinbekommen, da waren wir vor allem in der ersten Halbzeit einen Tick zu weit auseinander. Dann hat Leipzig, zum einen, eine enorme Qualität und zum anderen, ein enormes Tempo. An dem Tag haben wir dann in der ersten Halbzeit leider keine Chance gehabt. Wir haben es in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser gemacht und ich glaube, das gibt uns auch ein Stück weit Mut für das Spiel am Samstag.

Im Pokalspiel mussten Sie und Ihre Teamkollegen auch Ihre Fans im Zaum halten, die sich nicht gut verhalten hatten. Beschädigt dieses Verhalten so ein bisschen das ganze Bild des SC Freiburg?

Es ist ja immer so, dass wenn fünf, sechs Leute etwas falsch machen, kann man es nicht immer auf alle anderen beziehen und sagen: Alle anderen sind da auch dabei. Aber es geht natürlich nicht, dass die Fans in den Innenraum kommen. Es ist auch nicht gut, wenn man Dinge aufs Feld wirft. In anderen Stadien ist das auch öfter mal der Fall, das ist also kein Einzelfall, aber insgesamt sollte das einfach nicht sein. Eine gewisse Fairness gehört zum Sport dazu. Emotionen auch- aber die müssen einfach im Rahmen sein. Ich hoffe, das war ein einmaliger Ausrutscher. Es passieren immer mal Fehler im Leben. Man muss die richtigen Lehren ziehen und ich hoffe, dass auch die Fans, die da überreagiert haben, auf jeden Fall ihre Lehren daraus ziehen und das künftig nicht mehr tun.

Der SC Freiburg hat diese Ausschreitungen ja auch offiziell verurteilt und als "inakzeptabel" bezeichnet. Fans, die im Innenraum waren, wurden auch bereits mit einem Stadionverbot bestraft. Trotzdem: Dieses Duell Freiburg gegen Leipzig- was ist das? So richtig warm werden die beiden Klubs ja nicht miteinander.

Da sind einfach zwei grundverschiedene Vereine, die aufeinander treffen. Auf dem Platz ist es einfach immer wieder emotional und hitzig. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir immer noch fair, auch nach dem Spiel kann man sich die Hand geben. Da ist eine Rivalität da, aber ich würde es jetzt auch nicht komplett überbewerten, dass da jetzt ein ganz abnormaler Hass da wäre. Bei uns Spielern auf jeden Fall nicht. Wir wollen uns sportlich messen. Damit soll es dann auch getan sein und wie gesagt: Es muss immer noch im fairen Rahmen ablaufen.