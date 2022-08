Nach Patzer gegen Dortmund: Mark Flekken überragt in Stuttgart

Mit zahlreichen starken Paraden sicherte Mark Flekken dem SC Freiburg drei Punkte beim VfB Stuttgart. Eine Woche zuvor hatte der Keeper gegen den BVB noch entscheidend daneben gegriffen.

"Du darfst niemals am Boden bleiben. Steh auf und mach weiter!" Dieses Zitat wird der Box-Legende Max Schmeling zugeschrieben. Und genau nach dieser Devise bewies Mark Flekken vom SC Freiburg im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart seine Extraklasse.

Ein Rückblick. Acht Tage vor dem Baden-Württemberg-Duell in Stuttgart empfängt Freiburg das Team von Borussia Dortmund. Die Breisgauer führen lange mit 1:0, bis Mark Flekken in der 77. Minute einen harmlosen Schuss von Jamie Bynoe-Gittens ins Tor flutschen lässt. Auf diesen Ausgleichstreffer folgen noch zwei weitere Dortmunder Tore, der Sport-Club verliert mit 1:3.

Flekken erhält Zuspruch von allen Seiten

Nach dem Spiel gegen den BVB erhielt Flekken trotz des Patzers jede Menge Zuspruch. Sowohl seinen Teamkollegen, als auch von seinem Ex-Mannschaftskameraden Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Sie alle waren sich sicher, dass der Niederländer schon bald wieder seine große Klasse zwischen den Pfosten demonstrieren wird. Und nur eine Woche später wurde Mark Flekken zum Matchwinner in Stuttgart. "Ich habe sehr viel Support bekommen von den Rängen nach dem Spiel. Und auch aus der Mannschaft heraus", erzahlt Flekken im Interview nach dem VfB-Spiel.

In der 35. Minute fischte der SC-Schlussmann einen platzierten Kopfball von Konstantinos Mavropanos aus dem Eck, in der 49. Minute blieb er gegen den auf ihn zu stürmenden Borna Sosa standhaft. Selbst in Szenen, die später zurückgepfiffen wurden, war Flekken zur Stelle. So beim Kopfball von Sasa Kalajdzic in der ersten Hälfte (vorher Foulspiel) und im Eins-gegen-Eins mit Silas (Abseits). Am Ende sicherte der 29-Jährige dem SC den 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart. "Ich hatte heute einen besseren Tag als letzte Woche", fasste Flekken seine Leistung nach dem Spiel bescheiden zusammen.

Starke Leistung ist gut fürs Selbstbewusstsein

Besonders die Parade gegen den Kopfball von VfB-Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos hat Flekken Selbstvertrauen zurückgegeben. "Es tut extrem gut. Ich habe es gebraucht. Wenn man mit so einem Save ins Spiel starten kann, baut das einiges an Vertrauen wieder auf für den Rest des Spiels", so Flekken im Gespräch mit SWR-Sportreporter Michael Bollenbacher. "Zum Glück konnte ich das Missgeschick von letzer Woche schnell verarbeiten", so Flekken weiter.

Auch sein Trainer Christian Streich lobte die Leistung des Keepers. "Er hat eine richtig gute Leistung heute gezeigt, nicht nur bei dem Kopfball. Er war sehr sicher, sehr souverän. Er hat sicherlich keinen unwesentlichen Anteil an dem Sieg."

Torschütze Grifo macht Flekken zum "Man of the Match"

Ähnlich wie Trainer Streich sah es der Torschütze Vincenzo Grifo nach dem Spiel. "Herausragend unser Torwart heute, der letzte Woche in bisschen unglücklich war, aber heute ist er in meinen Augen der 'Man of the Match'", sagte Grifo nach dem Sieg beim VfB Stuttgart.

Mit dem Sieg im Baden-Württemberg-Duell beim VfB Stuttgart hat der SC Freiburg nach drei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto. Beide Siege wurden auswärts eingefahren. Die ersten Heim-Punkte sollen schon am Freitagabend folgen. Dann trifft der Sport-Club ab 20:30 Uhr auf den VfL Bochum.