per Mail teilen

Der SC Freiburg hat am 32. Spieltag sein Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln mit 4:1 (2:0) gewonnen. Nach einer souveränen Halbzeit-Führung mussten die Breisgauer jedoch lange bis zur Entscheidung zittern.

Die Freiburger wahrten durch den Sieg bei den abstiegsbedrohten Kölnern ihre ganz kleine Chance auf die Qualifikation für die Conference League. Als Neunter hat das Team von Trainer Christian Streich zwei Zähler Rückstand auf Mönchengladbach auf Rang sieben. Das Rest-Programm mit Aufgaben gegen Meister Bayern und in Frankfurt hat es aber in sich. Das Sturm-Duo Nils Petersen (18.) und Ermedin Demirovic (20.) legte am Sonntag mit einem Doppelschlag den Grundstein zum Erfolg. Sebastian Andersson verkürzte (49.), ehe Vincenzo Grifo (90.+3) und Jonathan Schmid (90.+6) alles klar machten für die Freiburger.

Freiburg nutzt Kölner Aussetzer

Die erste Chance nach übervorsichtiger Anfangsphase beider Teams hatte der FC durch einen Freistoß von Ondrej Duda (17.). Im Gegenzug leitete ausgerechnet Kölns bester Spieler in dieser Saison, Ellyes Skhiri, mit einem fatalen Schnitzer die Gäste-Führung ein. Der Tunesier spielte Vincenzo Grifo einen Rückpass im eigenen Strafraum in den Fuß. Dessen Abschluss blockte Rafael Czichos, den Abpraller verwertete Petersen. Der Stürmer war nach dem Spiel im Interview zufrieden: "Ich hatte nach dem Hertha-Spiel so eine Vorahnung, dass wir das Spiel erfolgreicher gestalten können. Manchmal braucht man einfach diesen Druck."

Bei den Gastgebern saß der der Schock über den Rückstand tief, und keine zwei Minuten später stand es 0:2. Ein Ball von Roland Sallai segelte durch den gesamten Strafraum, Grifos Schuss lenkte Demirovic mit der Fußspitze über die Linie. Der FC verbuchte bis zur Pause keine nennenswerte Chance mehr, auf der Gegenseite verhinderte Timo Horn gegen Sallai wohl die Vorentscheidung (40.). Beim Pausenpfiff rief der Kölner Kapitän Jonas Hector lauthals "Mann!", zog sich die Binde vom Arm und stapfte mit ihr ums Handgelenk in die Kabine.

TV-Tipp Einen ausführlichen Spielbericht und alle Reaktionen zur Partie des SC Freiburg gegen den 1. FC Köln gibt es am Sonntag um 21:45 Uhr in SWR Sport BW.

Freiburg zittert in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam der FC aber mit komplett anderer Körpersprache aus der Kabine und wurde schnell belohnt. Der zur Pause gekommene Ismail Jakobs flankte und der rechtzeitig fit gewordene Andersson schoss sein erstes Tor seit Oktober (49.). Freiburgs Torhüter Mark Flekken, der nach einer langen Verletzungspause zum ersten Mal wieder zwischen den Pfosten stand, ärgerte sich nach dem Spiel zwar über das Gegentor. Für ihn überwog nach dem Spielverlauf jedoch die Freude über die drei Punkte zum Comeback.

Duda vergibt Elfmeter

Denn zwölf Minuten nach dem Anschlusstor hätte Köln auch ausgleichen können. Jakobs holte einen Elfmeter raus, der nach langem Video-Check bestätigt wurde. Die Chance zum 2:2 vergab Ondrej Duda, als er beim Elfmeter wie David Beckham bei der EM 2004 wegrutschte. Außerdem wurde später ein Kölner Tor nicht gegeben. Hector legte für Jan Thielmann ab, der traf. Doch das Tor zählte nicht, weil der Kapitän entweder die Schulter oder den Oberarm benutzt hatte. Und so besiegelten Grifo und Schmid mit ihren Toren in der Nachspielzeit den Freiburger Sieg nach langem Zittern in der zweiten Halbzeit.