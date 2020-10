Der SC Freiburg muss im DFB-Pokal gegen Union Berlin antreten. Für die Breisgauer eine gute Gelegenheit, eine offene Rechnung zu begleichen.

Dominique Heintz redet vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Union Berlin nicht lange um den heißen Brei: "Natürlich haben wir eine Rechnung offen", sagt der 26-jährige Innenverteidiger des SC Freiburg, "die müssen wir am Dienstag begleichen." Denn in der Bundesliga mussten die Breisgauer An der Alten Försterei eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Die Punkte sind weg. Aber am Dienstag wollen die Freiburger im DFB-Pokal beweisen, dass sie zurecht als Favorit gelten: "Wir sind auch schon heiß", sagt Heintz.

Freiburg fühlt sich gewappnet

Pokal, Flutlicht, ausverkauftes Stadion - Dominique Heintz freut sich auf einen heißen Pokal-Fight: "Jeder ist schon geil auf Dienstag." Das letzte Duell ist keine zwei Wochen alt. Von der ersten Minute an musste der SC Freiburg einem Rückstand hinterherlaufen - Marius Bülter hatte gleich die erste Chance zum Berliner Führungstreffer genutzt. Alles Aufbäumen half nichts. Und als Marcus Ingvartsen zum späten 2:0 traf (84.) war der SC Freiburg geschlagen.

Diesmal soll alles anders kommen: "Wir sind gewappnet und freuen uns auf das Spiel", meint Christian Günter, der mit seinen starken Leistungen großen Anteil an der herausragenden Saison der Freiburger hat. Ob der 26-Jährige auch am Dienstag auf seiner linken Seite verteidigen wird oder Christian Streich erneut auf Dreierkette umstellt, ist noch offen: "Wir haben einen großen Kader, wo man den einen oder anderen auch entlasten kann. Das wird man sehen." Nikolas Höfler wird dem SC Freiburg nach seiner Gehirnerschütterung hingegen definitiv fehlen, und Mark Flekken wird erneut den verletzten Stammtorhüter Alexander Schwolow (Muskelfaserriss im Oberschenkel) ersetzen. Das Ziel für Dienstag ist trotzdem klar: "Wir wollen natürlich Gas geben, damit wir eine Runde weiterkommen."