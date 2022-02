Joker Petersen rettet Freiburg einen Punkt gegen Mainz 05

per Mail teilen

Der SC Freiburg muss sich gegen Mainz 05 mit einem Punkt begnügen. Dabei konnten sich die Breisgauer in der ersten Halbzeit bei ihrem Torhüter bedanken, dass das Spiel nicht schon entschieden war.

Alexander Hack (31.) und Nils Petersen (69.) sorgten für ein gerechtes 1:1 (0:1) zwischen dem SC Freiburg und Mainz 05.

Mainz 05 startete am Samstagnachmittag im Freiburger Europa-Park-Stadion mit viel Tempo und schien den SC Freiburg damit überrascht zu haben. Denn Chancen hatten in der ersten Halbzeit eigentlich nur die Rheinhessen. Und es war dem überragenden Torhüter Mark Flekken zu verdanken, dass Freiburg nur mit einem 0:1 in die Pause ging. Flekken gewann im direkten Duell gegen Jonathan Burkardt (14.), parierte zwei Minuten später gegen Anton Stach und glänzte auch vor dem Gegentor mit zwei starken Paraden: Erst beim Kopfball gegen Dominik Kohr, dann beim Nachschuss von Alexander Hack und musste sich im dritten Versuch dann doch geschlagen geben (31.). Das Tor wurde noch einmal überprüft und anschließend dem Mainzer Innenverteidiger zugeschrieben. Auch als Burkardt zehn Minuten später auf das Freiburger Tor zulief, behielt der 28-jährige Niederländer die Oberhand. Das 0:1 war aus Freiburger Sicht schmeichelhaft.

Freiburg nach der Pause besser

Nach der Pause kam Freiburg etwas besser ins Spiel. Chancen ergaben sich jedoch nur nach Mainzer Fehler oder Standards. So nutzte der Ungar Roland Sallai einen Aussetzer von Moussa Niakhaté und tauchte völlig frei vor dem Mainzer Tor auf. Doch auch Mainz-05-Keeper Robin Zentner zeigte eine gute Reakion (52.). Neun Minuten später köpfte Lucas Höler nach einem Eckball knapp über das Tor. Wenig später war es wieder Zentner, der Woo-Yeong Jeongs Schuss über die Latte lenkte (69.).

Der SC Freiburg war fortan das bessere Team. Allein: Der Ball wollte nicht ins Tor. Trainer Christian Streich musste reagieren und brachte Topjoker Nils Petersen. Und der wurde seinem Ruf mal wieder gerecht: Erste Ballberührung - Tor - 1:1 (69.). Nicolas Höfler hatte Vincenco Grifos Eckball an den Stürmer weitergeleitet. Anschließend drückte Freiburg auf den Siegtreffer - jedoch vergeblich. Es blieb beim verdienten 1:1, das Mainz 05 ein wenig mehr hilft als dem SC Freiburg.

Freiburg auf Platz fünf

Freiburg steht mit nun 34 Punkten auf Platz fünf - punktgleich mit RB Leipzig auf Platz vier und Union Berlin, die am Sonntag gegen Borussia Dortmund antreten. Mainz 05 rückt mit nun 31 Punkten auf Platz neun vor und profitiert damit von der knappen Niederlage von Eintracht Frankfurt im Parallelspiel gegen den VfL Wolfsburg.

Der SC Freiburg muss am kommenden Samstag (19.02.2022, 15:30 Uhr) beim FC Augsburg antreten. Mainz 05 muss bereits am Freitag (18.02.2022, 20:30 Uhr) gegen Bayer 04 Leverkusen ran.