Für Freiburgs Trainer Christian Streich ist der Neustart der Fußball-Bundesliga ein besonderer Moment. "Für mich ist es eines der erfreulichsten Spiele, die ich bis jetzt hatte in der Bundesliga, auch unter eigenartigen Umständen", sagte der 54 Jahre alte Coach am Samstag vor der Partie bei RB Leipzig dem TV-Sender Sky. "So komisch es klingt, ich freue mich total. Weil ich nicht gewusst habe, wann wir wieder spielen können und ob wir überhaupt nochmal in der Saison wieder spielen können", erklärte Streich.

In der nahezu leeren Leipziger Arena sorgte Manuel Gulde (32.) für die Freiburger Führung. Yussuf Poulsen (77.) gelang für die drückend überlegenen Leipziger der Ausgleich. Freiburgs Robin Koch dazu anschließend im Interview mit dem ZDF: "Das erste Spiel ohne Zuschauer war für jeden was Neues. Am Ende steht ein 1:1 in Leipzig. Leipzig ist für mich eine der Top-3-Mannschaften. Von daher können wir zufrieden sein".

Im Umfeld des Stadions blieb es bis zum Schlusspfiff ähnlich ruhig wie in der Arena, in der vieles anders war als gewöhnlich. Eine Flugzeug-Gangway im Innenraum sorgte dafür, dass die gut drei Meter Höhenunterschied zu den Zuschauerrängen überwunden werden konnten, für zusätzlichen Platz. Denn aufgrund des Abstands war auf den Ersatzbänken weniger Raum als sonst. Leipzig baute für beide Clubs kleine Tribünen auf, auf denen die Ersatzspieler auf Stühlen saßen und über die Bande hinweg das Spiel verfolgen konnten.

RB Leipzig - SC Freiburg 1:1 (0:1) RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Halstenberg - Adams, Laimer, Kampl, Angelino - Nkunku - Poulsen, Werner SC Freiburg: Schwolow - Gulde, Lienhart, Heintz - Schmid, Höfler, R. Koch, Günter - Sallai, Grifo - Petersen Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin) Tore: 0:1 Manuel Gulde (34.), 1:1 Yussuf Poulsen (77.)

Von dort sahen sie zunächst zwei Teams, die immens viel Laufarbeit verrichteten und sich neutralisierten. Leipzig war trotzdem den Tick besser und kam zu einigen Abschlussmöglichkeiten - allerdings nur aus der Ferne. Konrad Laimer (2.) verfehlte mit seinem Schuss das Tor, den Versuch von Christopher Nkunku (8.) hielt SC-Keeper Alexander Schwolow. Laimer (14.) war dann wiederum nach einem Konter nicht konsequent genug, nachdem Schwolow einen Schuss von Timo Werner nicht festhalten konnte.

Leipzigs Mittelfeldstratege Kevin Kampl führte in seinem ersten Einsatz nach sechs Monaten Verletzungspause klug Regie, setzte die Stürmer und hoch stehenden Außenverteidiger gut ein. Freiburg kam offensiv kaum zum Zuge. Wenn überhaupt, dann ging etwas über die Außenspieler - und über Standards. So rutschte eine Ecke von Vincenzo Grifo irgendwie durch und Gulde lenkte den Ball per Hacke ins lange Eck. RB-Torwart Peter Gulacsi hatte keine Chance und Freiburg war sehr überraschend vorn.

Leipzig verlor sich zu oft im eigenen Passspiel, war in den

entscheidenden Momenten zu unentschlossen oder wählte die falsche Option. Nagelsmann reagierte erneut, brachte Sabitzer und stellte auf Viererkette um. RB bekam schnell die nächste Großchance, aber Poulsen (74.) verzog völlig frei aus elf Metern. Drei Minuten später machte es der Däne besser, traf per Kopfball nach einer Flanke von Kampl. Einen kurzen Glücksmoment für Freiburg gab es in der Nachspielzeit. Das mögliche 2:1 durch Robin Koch für den SC zählte aber nach Videobeweis wegen einer Abseitsposition nicht.