per Mail teilen

Der SC Freiburg musste sich gegen den Karlsruher SC mit einem Unentschieden zufrieden geben. Torhüter Benjamin Uphoff blieb bei seinem Freiburg-Debüt trotzdem ohne Gegentor.

Drei Jahre spielte Torhüter Benjamin Uphoff für den Karlsruher SC, bevor er in diesem Sommer zum SC Freiburg wechselte. Und gleich im ersten Spiel traf der 27-Jährige auf seine alten Kollegen. Das Testspiel am Samstagnachmittag musste sich der 1-92-Meter-Hüne jedoch erst einmal von der Bank aus anschauen. Dadurch blieb ihm auch der Gegentreffer beim Debüt erspart. Denn KSC-Flügelstürmer Malik Batmaz traf in der 32. Minute zur Karlsruher Führung - durch die Beine von Uphoff-Vertreter Mark Flekken. Kurz vor Schluss war es Brendan Borello, der zum 1:1-Endstand einschoss (84.). Nach der Pause kam Uphoff dann zu seinem Freiburg-Debüt und blieb dabei ohne Gegentor.

"Ich glaube, wir haben gute Ansätze gezeigt. Man hat gesehen, wir kennen uns. Gewisse Abläufe sind noch da. Darauf können wir aufbauen", sagte SC-Verteidiger Christian Günter. Auch KSC-Trainer Christian Eichner war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden und deutete an, wohin er den KSC in der kommenden Saison entwickeln möchte: "Wir haben heute sehr guten Anschauungsunterricht bekommen. Freiburg beherrscht das Spiel gegen den Ball in Perfektion: Sie stressen den Gegner ab und zu und dann verschanzen sie sich wieder mit allen Mann vor der eigenen Hütte. Das ist ein Stück weit auch der Weg, den wir gehen wollen, um ein bisschen unberechenbarer zu werden."