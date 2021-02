Der SC Freiburg tritt am 21. Spieltag der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen an und will sich weiter in der oberen Tabellenhälfte etablieren.

Der SC Freiburg hat nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund bereits 30 Punkte auf dem Konto und will nun in Bremen nachlegen. Dabei erwartet die Breisgauer ein deutlich defensiverer Gegner als zuletzt. "Bremen spielt aktuell sehr auf Kompaktheit und darauf, dass der Gegner nicht zu Chancen kommt, um dann selbst gut umzuschalten, um zu Toren zu kommen", sagte Trainer Christian Streich zum kommenden Gegner. Einfacher wird es für den SC trotz der erfolgreichen Phase nicht. "Auf uns kommt in Bremen eine richtig schwierige Aufgabe zu. und zwar deshalb, weil die Spieler bereit, alles gegen den Ball abzuarbeiten", sagte Streich, der ein "hochinteressantes" Spiel erwartet. Die Freiburger bräuchten die richtige Balance, um "nicht ins offene Messer zu laufen", warnte Streich. Streich äußert sich zur Corona-Impfung In die Debatte um eine bevorzugte Impfung von Profifußballern will sich Streich nicht einmischen. Der 55-Jährige äußerte sich lediglich grundsätzlich zum Thema Impfen. "Ich werde mich sofort impfen lassen, wenn es geht", sagte Streich - also erst, wenn alle älteren Menschen und die Menschen der priorisierten Gruppen den Schutz bekommen haben. Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte zuvor dem Internetportal "Sport1" gesagt, dass Fußballprofis Vorbilder bei der Impfung gegen das Coronavirus sein könnten. Dazu wollte Streich nichts sagen. Der Coach der Breisgauer empfindet Impfungen grundsätzlich als "große Errungenschaft und einen Segen für die Menschheit". Als Beispiel führte er die Kinderlähmung an. Wenn es die Impfungen dagegen nicht gegeben hätte, "würden viele Millionen Menschen nicht mehr leben oder könnten sich nicht bewegen". TV-Tipp SWR Sport in Baden-Württemberg Alles zum Spiel SV Werder Bremen gegen SC Freiburg hören Sie in SWR-1-Stadion am Samstag von 14 - 18 Uhr und sehen Sie an diesem Sonntag bei SWR Sport Baden-Württemberg. Los geht es um 23:00 Uhr im SWR Fernsehen BW mit Studiogast Oliver Leki.