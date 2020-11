per Mail teilen

Gegen Bayer Leverkusen erwischte der SC Freiburg einen Traumstart. Dennoch reichte es für die Breisgauer gegen die Werkself nicht zu einem Punktgewinn. Es war die erste Heimniederlage der Breisgauer in der laufenden Saison.

Es dauerte keine drei Minuten, da hatte Lucas Höler den SC Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen bereits mit 1:0 in Führung geschossen. Es war ein Traumstart und die ideale Voraussetzung für das weitgehend auf Konter ausgelegte Spiel der Freiburger. Allerdings brachte sich der SC Freiburg durch zu viele individuelle Fehler immer wieder selbst in Bedrängnis und musste sich der Werkself am Ende deutlich mit 2:4 geschlagen geben. Für Trainer Christian Streich war das Ergebnis ein "totaler Witz". "Aber wir haben es natürlich selbst verschuldet", ärgerte sich der 55-Jährige.

Nach Fehlern von Nicolas Höfler, der erst einen Rückpass und dann einen Klärungsversuch in den Fuß des Gegners spielte, gelang es dem Argentinier Lucas Alario das Spiel für die Rheinländer zu drehen (29. & 42.). "Leverkusen hatte sich so gut wie keine Torchancen erspielt, außer durch unsere eigenen Fehler", ärgerte sich Höler hinterher im Interview mit SWR Sport.

TV Tipp Alles zur Partie Freiburg gegen Leverkusen gibt es bei SWR Sport an diesem Sonntag um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Superjoker Petersen bringt Freiburg wieder ran

Nach der Pause ging es ereignisreich weiter. Und wer dann dachte, dass schon Amiri mit seinem sehenswerten Treffer (64.) für die Entscheidung gesorgt hatte, sah sich getäuscht. Denn Nils Petersen brachte Freiburg mit seinem 26. Bundesliga-Jokertor wieder heran. Doch die Hoffnung währte nur kurz. Denn Bayer-Verteidiger Jonathan Tah köpfte nach einer Ecke zum Endstand ein (76.).