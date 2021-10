Dahin soll sich der SC Freiburg noch entwickeln

Neues Stadion, Platz vier, immer noch ungeschlagen - läuft beim SC Freiburg. Doch für Finanz-Vorstand Oliver Leki haben die Breisgauer langfristig noch mehr Potenzial.

Sportlich und wirtschaftlich geht es dem SC Freiburg gut. Und Finanz-Vorstand Oliver Leki hat eine klare Vision, wie sich der Verein in den kommenden Jahren entwickeln soll. Größer soll es werden. Weg vom Auf und Ab, das den SC Freiburg in den vergangenen zehn Jahren immer mal wieder um dem Klassenerhalt zittern ließ und sogar ein Jahr in der 2. Bundesliga bescherte.

Das neue Stadion, das der Verein in dieser Zeit trotz einiger Hindernisse und Widerstände geplant und gebaut hat, spielt dabei eine wesentliche Rolle. "Wir haben immer gesagt, wir müssen dieses Stadion bauen, um letztlich auch die Zukunftsfähigkeit des Vereins zu sichern", sagte Leki am Sonntag bei SWR Sport. "Denn um ehrlich zu sein, holen wir das nach, was viele andere Vereine schon deutlich vor uns angefangen haben."

SC Freiburg mit einer "klaren Vision"

Trainer Christian Streich mahnte im Sommer an, dass der Sport-Club dabei nicht seine Seele verlieren dürfe. Doch Finanz-Chef Leki sieht darin aktuell keine Gefahr: "Das ist einer der wesentlichen Aspekte, warum der SC Freiburg erfolgreich ist, weil alle Personen ein relativ klares Bild davon haben, wie wir diesen Verein in den nächsten Jahren sehen sollen."

SC Freiburg mit einigen Wachstumsschmerzen

Für Leki spielt der neu gewählte Präsident Eberhard Fugmann dabei eine wichtige Rolle. "Er vertritt den Verein nach Außen und ist aufgrund der nun veränderten Satzung sehr stark im Mitglieder-Dialog und den Dialog mit den Fan-Gruppen beschäftigt. Auch das Thema gesellschaftliches Engagement, das für den Verein immer wichtiger wird, fällt in seinen Bereich." Er ist also als Bindeglied zur Basis dafür zuständig, dass der wachsende Verein nicht den Kontakt zu seinen Fans verliert.

Weitere Wachstumsschmerzen bereiten die sechs Anwohner, die weiterhin wegen des Lärmschutzes gegen Abendspiele im neuen Stadion klagen. "Ich bin zuversichtlich, dass das Verfahren zügig aufgenommen und dass unsere Rechtsposition hält", meint Leki. "Ich sage aber auch, dass es mir lieber wäre, wenn wir mit den sechs Nachbarn - denn es sind ja Nachbarn, auch, wenn es aktuell noch Kläger sind - zu einer vernünftigen Lösung finden können."

Der SC Freiburg auf Wachstumskurs

Wie stark der SC Freiburg unter der Lekis Führung gewachsen ist, zeigt ein Blick auf die Kennzahlen. Seitdem er im Oktober 2013 als Geschäftsführer eingestiegen ist, hat sich die Zahl der Mitglieder verfünffacht (von 6.000 auf 30.000 Mitglieder). Das neue Stadion ist um 10.000 Plätze größer und bietet doppelt so viel Werbefläche wie das alte Dreisamstadion.

Allein im Corona-Jahr, das andere Vereine Millionen gekostet und teilweise an den Rand der Existenz gebracht hat, machte der SC Freiburg zehn Millionen Euro Gewinn. Leki spricht "von einer gesunden Weiterentwicklung, die uns jetzt auch nicht plötzlich in andere Sphären bringt".

SC Freiburg bleibt "derselbe Verein"

Auch Fans, Mitglieder und Sponsoren wähnen sich noch nicht in anderen Sphären und erfreuen sich am Wachstum ihres Sport-Clubs und besonders am neuen Stadion: "Ich habe den Eindruck, nsere Fans sind überwiegend happy mit dem neuen Stadion und es sukzessive zu ihrer neuen Heimat werden lassen", sagt Leki. Die alten Strukturen hat der SC Freiburg also hinter sich gelassen. Leki setzt auf nachziehen weiter wachsen: "Aber wir bleiben weiterhin derselbe Verein."