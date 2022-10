"Der rechte Huf" mit dem guten Ruf: Grifo zaubert den SC Freiburg auf Schalke zum Sieg

Der SC Freiburg gewinnt bei Schalke 04 und hält Kontakt zum Bundesliga-Spitzenduo. Matchwinner Vincenzo Grifo erklärt: Sein Torjubel ist auch ein Gruß an Ehefrau Vanessa.

Christian Günter, daran besteht kein Zweifel, ist durchaus zu beneiden. Wenn sich sein Teamkollege Vincenzo Grifo in der Nähe eines Fußballs befindet, hat der Kapitän des SC Freiburg meistens einen Logenplatz – und damit beste Sicht auf das, was sein Mitspieler als nächstes vorhat. "Sein rechter Fuß ist unglaublich", sagte Günter am Sonntagabend im Gespräch mit SWR Sport. "Wenn man sich den dann auch noch im Training anschauen darf, sieht man einfach, was für eine Qualität der rechte Huf von ihm hat."

Grifo, der Matchwinner mit dem Zauberfuß, hatte den Sport-Club in den 90 vorangegangenen Minuten mit einem Doppelpack zum 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim FC Schalke 04 geschossen. Erst ein platzierter Schlenzer ins lange Toreck (45.+1), später ein sicher verwandelter Foulelfmeter (61.): Sechs Saisontore nach zwölf Bundesliga-Spieltagen sind ein persönlicher Rekord für den Offensivspieler, der zudem die meisten Torschüsse abgab (fünf) und starke 65 Prozent seiner Zweikämpfe gewann.

Grifo nach Sieg auf Schalke: "Haben es sehr reif gemacht"

Der 29-Jährige war danach glücklich, gut gelaunt, vor allem aber war er erleichtert. "Schalke hat den Trainer gewechselt – wir wussten also nicht, was auf uns zukommt", erinnerte Grifo an die Besonderheit der Aufgabenstellung bei den Königsblauen, die nach der Freistellung von Frank Kramer erst vor wenigen Tagen dessen Nachfolger Thomas Reis vorgestellt hatten. "Viererkette, Fünferkette, das war alles schwer einzuschätzen. Aber wir haben es sehr souverän gemacht, sehr reif. Die Tore sind zum richtigen Zeitpunkt gekommen."

Ähnlich äußerte sich auch Kapitän Günter, der sich darüber hinaus genau das traute, was sich im Profifußball in so einem Moment zumindest öffentlich manch einer gerne mal verkneift: einen kurzen Blick auf die Tabelle. "Zwölfter Spieltag, wir sind vorne dabei – das zählt", fasste der Verteidiger zusammen, was sich in Zahlen allerdings doch noch etwas konkreter ausdrücken lässt.

Ist der SC Freiburg ein Spitzenteam, Herr Streich?

Freiburg ist Dritter, hat 24 Punkte auf dem Konto und liegt somit nur einen Zähler hinter Rekordmeister FC Bayern und zwei hinter Überraschungs-Spitzenreiter Union Berlin. Trainiert Christian Streich da etwa ein Spitzenteam? "Ich darf eine Mannschaft trainieren, die gut ist", entgegnete der Coach nach dem 2:0-Sieg auf Schalke. Und Grifo habe "die Fähigkeiten, die er hat. Da hat er viele Optionen. Das macht einen richtig guten Spieler aus."

Sollte dieser "richtig gute Spieler" in den kommenden Partien noch häufiger treffen, wird wohl auch sein Torjubel vom Sonntagabend des Öfteren zu sehen sein: ein mit der Hand bzw. den Fingern geformtes V. Für Vincenzo, logisch, aber auch für seine Frau Vanessa. "Deswegen habe ich immer gesagt: Das wird mein Torjubel", verriet Grifo. "Jetzt ist es so ein bisschen mein Markenzeichen geworden." Auch darauf hat Christian Günter von seinem Logenplatz aus übrigens eine ziemlich gute Sicht.