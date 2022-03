Freiburg vor Duell mit den Bayern: "Du darfst keine Angst haben"

Das neue Stadion des SC Freiburg wird beim Heimspiel gegen den FC Bayern München zum ersten Mal ausverkauft sein. Die 34.700 Tickets für die Partie in der Fußball-Bundesliga waren innerhalb weniger Minuten vergeben.

"Wir freuen uns alle darauf. Es ist schön, wenn du nicht Beton siehst, sondern Menschen", sagte SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag. Hinzu käme die sportlich reizvolle Aufgabe: "Bayern ist immer ein besonderes Spiel, das ist die beste Mannschaft in Deutschland, das ist immer eine besondere Herausforderung."

Kleiner Kader in der Vorbereitung auf das Duell mit dem FC Bayern

Weil acht Profis bei ihren Nationalmannschaften waren und teilweise erst am Donnerstag zurückkehrten, konnte sich Streich nur mit einem kleinen Kader vorbereiten. "Wir haben theoretisch viel ausprobiert, praktisch weniger", sagte Streich. Alle Nationalspieler sollen aber einsatzbereit sein. Auch Nicolas Höfler, Philipp Lienhart und Wooyeong Jeong stehen nach ihren Corona-Infektionen wieder zur Verfügung. Nur Kevin Schade aufgrund seiner Bauchmuskelverletzung und Yannik Keitel mit einem gebrochenen Zeh fallen weiter aus.

Christian Streich: "Du darfst keine Angst haben"

"Wir wollen an diesem einen Tag nicht kleiner sein als die großen Bayern", sagte Erfolgstrainer Christian Streich selbstbewusst mit Blick auf die Partie des Bundesliga-Fünften am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) gegen den Spitzenreiter: "Du darfst keine Angst haben, wenn ein Bayern-Trikot auf dich zukommt. Die Aufgabe ist nicht gering, aber sie ist machbar. Auf dieser Welle surfen, immer alle Lampen anhaben - dann kann was gehen."

Mittlerweile geht schon einige Zeit jede Menge im Breisgau - dank Streich. Vor der Partie des Europapokal-Aspiranten gegen die Bayern hat deren ehemaliger Coach Hansi Flick das Wirken des Freiburger Trainers über alle Maßen gelobt. "Die Arbeit von Christian Streich ist einfach fantastisch", sagte der Bundestrainer zuletzt: "Was er aus jungen Spielern herausholt, wie er sie entwickelt - das ist klasse."

Schlotterbeck und Günter zurück vom DFB-Team

Nico Schlotterbeck und Christian Günter waren mit dem DFB-Team in Sinsheim gegen Israel und in Amsterdam gegen die Niederlande aktiv. "Gut, super - das freut einen. Wenn sie wieder gesund heimkommen, dann ist alles okay", kommentierte Streich die Auftritte seiner Schützlinge in Amsterdam, die ihm aber nicht nur Spaß bereitet haben: "Ich mag es nicht, wenn viele Spieler nicht bei uns im Training sind. Das sind schöne Erlebnisse für die Jungs, aber für die Vorbereitung auf Bayern ist das natürlich nicht gut."

Wie Streich das Spiel angehen will, ließ er offen. "Ganz viele Mannschaften haben ganz unterschiedlich gegen die Bayern gespielt. Es war alles dabei", sagte der Trainer, der im Hinspiel eine unglückliche Niederlage (1:2) erlebt hatte: "Du brauchst viel Kraft und Energie, du wirst physisch und psychisch extrem gefordert. Und du brauchst auch ein bisschen Glück, dass sie nicht jeden reinmachen." Da das Glück aber bekanntlich mit Tüchtigen wie Streich ist, sollte es daran nicht scheitern.