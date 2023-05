SC Freiburg hat Europapokal-Ticket sicher

per Mail teilen

Der Dortmunder Sieg gegen den VfL Wolfsburg hat auch Folgen für den SC Freiburg: Die Breisgauer haben ihr Europapokal-Ticket, wie auch Union Berlin und RB Leipzig, sicher. Spannend bleibt das Rennen um die Top-Ränge.

Der SC Freiburg hat trotz der 0:1-Niederlage gegen Leipzig drei Spieltage vor Saisonende die erneute Europapokal-Qualifikation sicher. Nach dem 6:0 (3:0) von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend können sowohl Freiburg als auch Leipzig und Union Berlin nicht mehr von den internationalen Rängen verdrängt werden.

Als Fünfter haben die Freiburger nach dem 31. Spieltag zehn Punkte Vorsprung auf den Siebten Wolfsburg. Auch Union als Vierte ist zehn Punkte voraus, der Tabellendritte Leipzig hat elf Zähler Vorsprung.

SC Freiburg darf weiter auf Champions League hoffen

Damit haben die drei Vereine mindestens Rang sechs und damit die Teilnahme an der Playoff-Runde zur drittklassigen Conference League sicher. RB Leipzig hat als Dritter gute Chancen auf eine erneute Champions-League-Qualifikation. Auch Berlin und Freiburg, die in dieser Saison in der Europa League angetreten waren, können auf die Königsklasse hoffen.