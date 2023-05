SC Freiburg hat Europapokal-Ticket sicher

Nach der Pokal-Schlappe gegen RB Leipzig trifft der SC Freiburg am Samstag auch in der Bundesliga auf die Sachsen. Im Interview mit SWR1 Stadion spricht SC-Kapitän Christian Günter über die Gründe der Niederlage, die Fan-Ausschreitungen und was der Club im zweiten Aufeinandertreffen nun besser machen will.