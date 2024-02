Der SC Freiburg fährt mit drei Liga-Niederlagen in Serie im Rücken zum französischen Erstligisten nach Lens. Kann sich der Sport-Club dort vom sportlichen Zwischentief befreien?

Vorab: Von einer Freiburger Kleinkrise zu reden, wäre sicherlich verfehlt. Denn mit dem VfB Stuttgart (1:3) und Borussia Dortmund (0:3) warteten zuletzt starke Bundesliga-Gegner auf die Breisgauer. Richtig ist aber auch: Die Ansprüche in Freiburg sind nach den erfolgreichen vergangenen Jahren gestiegen. Doe Teilnahme an den Play-Offs um den Einzug ins Europa League-Achtelfinale wird zwar schon als Erfolg gebucht, der Schritt in die nächste Runde steht aber auch auf dem Wunschzettel der Südbadener.

Weiter große Personalsorgen

Die Personalsorgen, die sich bereits durch die gesamte Saison ziehen, werden auch vor dem Play-Off-Hinspiel am Donnerstag beim RC Lens (21 Uhr, live im SWR-Audiostream) nicht kleiner. Besonders die Defensive macht Sorgen. Mit 37 Gegentreffern in dieser Saison rangiert der Sport-Club unter den Top sechs dieser ungeliebten Kategorie. Durch den langen Ausfall von Kapitän Christian Günter musste in der Abwehrkette umgedacht werden. Sicherlich ein Faktor, der zu diesem Wert beigetragen hat.

Christian Günter ist wieder an Bord

Günter ist jetzt zwar zurück und sammelte erste Bundesliga-Minuten und Einsätze in der zweiten Mannschaft, doch dafür fehlen nun die Innenverteidiger, die reihenweise ausfallen. Matthias Ginter plagen Achillessehnen-Probleme, Philipp Lienhart fehlt nach einer Leisten-OP. Zwei Spieler von internationalem Format, die die Freiburger Defensive in den vergangenen Spielzeiten stabil hielten.

Offensivleistung ausbaufähig

Auch Freiburgs Torgefährlichkeit lässt noch Luft nach oben. Nur sechs Teams haben weniger Treffer in der Liga erzielt als der Sport-Club. Freiburgs Neuzugang Junior Adamu konnte nach seiner Patellasehnen-Verletzung zu Beginn der Saison bisher noch nicht überzeugen. Stürmer Michael Gregoritsch, ebenfalls zwischenzeitlich verletzt, wartete lange auf seinen ersten Saison-Treffer. Die Trendwende leitete er mit seinem Hattrick im Europa League-Spiel gegen Piräus ein, in den folgenden drei Spielen traf er auch in der Liga. Im Jahr 2024 wartet der Österreicher allerdings noch auf sein erstes Tor. Vielleicht wird das Spiel in Lens für den Nationalspieler erneut eine Initialzündung.

Was Mut macht

Die Freiburger Torausbeute in der Europa League kann sich dagegen sehen lassen. In sechs Gruppenspielen traf der Sport-Club 17 Mal . Zum Vergleich: Nach 21 Spieltagen in der Liga haben die Freiburger "nur" 26 Tore, also gerade mal neun Treffer mehr, erzielt. International sind sie also in Torlaune. Auch die Rückkehr von Kapitän Christian Günter bringt neuen Schwung auf den Platz, Selbst wenn der Linksaußen noch nicht wieder komplett in der Form von vor der Verletzung ist, so hilft es doch, wenn er als Leader wieder auf dem Rasen steht. Auch auf den in der Liga rotgesperrten Merlin Röhl können die Freiburger gegen Lens zurückgreifen. Seine Schnelligkeit und individuelle Klasse am Ball fehlte zuletzt inDortmund.

Das ist der Gegner: RC Lens

Der RC Lens ist aktuell Tabellenfünfter der französischen Liga und geht, im Gegensatz zu Freiburg, mit drei Siegen im Rücken in die Partie. Der "Absteiger" aus der Champions League musste sich in der Königsklasse als Gruppendritter nur knapp der PSV Eindhoven geschlagen geben und überzeugte vor allem vor heimischen Publikum: Keines der drei Spiele im heimischen Stadion ging verloren. Das Stade Bollaert-Delelis, mitten in Lens, verwandelt sich regelmäßig in einen Hexenkessel. Und obwohl die Stadt selbst nur etwas mehr als 30.000 Einwohner hat, ist das Stadion mit etwa 38.000 Plätzen regelmäßig ausverkauft.