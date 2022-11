Keine Kaffeefahrt mit Christian Streich - der SC Freiburg will in Baku Ernst machen

per Mail teilen

Der SC Freiburg steht vor dem letzten Gruppenspiel in der Europa League schon als Gruppensieger fest. Für den nächsten Gegner Qarabag Agdam geht es noch ums Weiterkommen. Die Spielstrategie ist deshalb eindeutig.

Nach vier Gruppensiegen hintereinander spielten die Freiburg in der vergangenen Woche 1:1 im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus. Die Stimmung war gelöst, die Freude über die starken internationalen Auftritte des Sport-Clubs machten die Fans und Spieler stolz. Als ein Reporter Freiburgs gut gelauntem Christian Günter eine Kaffeefahrt nach Baku zur anstehenden Partie (03.11./ 18:45 Uhr) gegen Qarabag vorschlug, zog der Kapitän den Kopf ein und blickte sich vorsichtig um. "Lassen Sie das bloß nicht den Trainer hören. Der wird da etwas dagegen haben," meinte Günter mit einem verschmitztem Grinsen.

SC Freiburg reist in Bestbesetzung nach Baku

Halbe Sachen liegen Christian Streich nicht. Und daher hat der Coach in Aserbaidschan auch seinen vollständigen Kader mit dabei. "Wir gehen alle zusammen dorthin. Es ist eine außergewöhnliche Reise, ein großes Erlebnis für uns." Gegen all die Strapazen aus DFB-Pokal, Bundesliga und Europa League helfen laut dem Erfolgstrainer am besten "Erfolgserlebnisse".

Allerdings hat Streich schon das kommende Bundesligaspiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln im Kopf. Der 57-Jährige wird sicher einige Stammkräfte schonen. Klar ist aber auch, dass es für Qarabag und auch für den FC Nantes im Parallelspiel gegen Piräus noch um die Qualifikation für die nächste Runde geht. Daher "ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wir alles geben," so Streich. Für Mittelfeldspieler Yannick Keitel "ist es eine besondere Reise, weil in Aserbaidschan war ich noch nicht. Europa League ist immer ein Riesen-Ereignis. Wir wollen das Spiel für uns entscheiden."

Der Qarabag-Check

Hinter Freiburg ist Qarabag derzeit Tabellenzweiter. Das große Ziel ist, im siebten Anlauf erstmals die Gruppenphase der Europa-League zu überstehen. Das wäre mit einem Sieg über den Bundesliga-Dritten geschafft. Der Sport-Club muss sich auf einen willensstarken Gegner einstellen, der Aserbaidschans erste Liga mit elf Siegen in elf Spielen anführt. Die entspannte Kaffeefahrt wird es für den SC Freiburg also voraussichtlich wirklich nicht geben.