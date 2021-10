Grifo-Festspiele zur Eröffnung des Europa-Park Stadions in Freiburg

per Mail teilen

Mit einem Testspielsieg gegen den FC St. Pauli hat der SC Freiburg sein neues Europa-Park Stadion eröffnet. Beim 3:0-Erfolg sorgte vor allem Vincenzo Grifo für glänzende Momente.

Glückliche Gesichter auf dem Rasen und auf den Rängen: Der SC Freiburg hat seine neue Heimspielstätte erfolgreich eingeweiht. Zur Eröffnung des Europa-Park Stadions besiegte die Mannschaft von Trainer Christian Streich den FC St. Pauli in einem Testspiel mit 3:0 (2:0). 15.000 Zuschauer feierten ihr Team an einem stimmungsvollen Abend in Freiburg.

Bereits vor dem Anpfiff wurde für gute Stimmung gesorgt, eine große Show mit Musik und künstlerischen Darbietungen brachte ein feierliches Flair in das neue Zuhause des Sport-Clubs. Die sportlichen Höhepunkte sollten danach nicht lange auf sich warten lassen.

Vincenzo Grifo zaubert

Das erste Tor im Europa-Park Stadion fiel in der 17. Minute. Christian Günter bediente Vincenzo Grifo, der von der Strafraumkante mit einem traumhaften Schlenzer in den rechten Torwinkel traf. Ein viel schöneres Premierentor hätte es aus Freiburger Sicht nicht geben können. Und nach einer knappen halben Stunde folgte schon der nächste große Auftritt des italienischen Nationalspielers: Grifo bat die Abwehr der Gäste zum Tänzchen und vollendete platziert zum 2:0 (29.).

Flutlichtausfall nach einer guten Stunde

Auf dem Rasen sorgten die SC-Spieler für Highlights, ein paar Etagen höher wurde es in der 65. Minute auf einmal dunkel. Das Flutlicht im Stadion gab für kurze Zeit den Geist auf, für einen Stimmungsabfall sollte das aber nicht sorgen. Im Gegenteil. Zwar musste die Partie für etwas mehr als eine Minute unterbrochen werden, auf den Tribünen ging es aber munter weiter. Die Fans stimmten das Lied "Ich geh' mit meiner Laterne" an, inklusive der bekannten Zeile "Das Licht geht aus, wir geh'n nach Haus', Rabimmel, Rabammel, Rabumm".

In der 65. Minute fiel kurzzeitig das Flutlicht im Europa-Park Stadion aus picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Tom Weller

Nach Hause ging allerdings niemand, das Licht ging wieder an und die Zuschauer bekamen noch einige tolle Szenen auf dem Platz zu sehen. Darunter auch den Treffer zum 3:0 von Youngster Nishan Burkart, der per Kopf den Endstand besorgte. Dass der Ball zuvor bei der Flanke von Maximilian Eggestein knapp im Toraus war, interessierte an diesem Abend kaum.

Zahlreiche bekannte Gesichter im Stadion

67 Jahre spielte der SC im Dreisamstadion, in das nun die Freiburger Bundesliga-Frauen umziehen sollen. Unter den 15.000 Zuschauern beim ersten Auftritt des Sport-Clubs in seiner neuen Heimat waren auch einige prominente Gesichter dabei - darunter der frühere Freiburger Erfolgscoach Volker Finke, die Ex-Profis Jens Todt und Richard Golz, der ehemalige DFB- und Freiburg-Präsident Fritz Keller und der frühere Bundestrainer Berti Vogts. Ihr erstes Liga-Spiel im neuen Stadion, das knapp 35.000 Zuschauer fasst, bestreiten die Breisgauer am 16. Oktober gegen RB Leipzig.