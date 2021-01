Roland Sallai spielt seit 2018 beim SC Freiburg. Inzwischen ist der 23-Jährige im Breisgau angekommen und spielt derzeit die beste Saison seiner Karriere.

Roland Sallai ist außerhalb des Platzes ein ruhiger Zeitgenosse. Stets freundlich, stets höflich. Ein bescheidener Typ, der dabei allerdings unglaublich ehrgeizig und fleißig ist. Seine Deutschkenntnisse sind mittlerweile richtig gut, auch solche Sachen sind dem 23-Jährigen wichtig, um in einem fremden Land und bei einem neuen Verein möglichst schnell anzukommen.

Schwieriger Start

Auf dem Platz ist der gebürtige Budapester deutlich emotionaler. Das spiegelt auch sein Spiel wider. Schnelle Drehungen auf engen Raum, eher hektisch als ruhig, flink und unberechenbar, unglaublich dribbelstark, aber auch gerne mal mit dem Versuch 1 gegen 3 zu gehen und dabei zu scheitern. Unter Trainer Christian Streich hat Roland Sallai eine große Entwicklung vollzogen, doch es hat lange gedauert. "Ich habe viel mit ihm gesprochen. Es ging lange bis wir ihn stabil hatten. Der Einstieg war schwer, immer wieder Verletzungen. Da er ein sehr emotionaler Spieler ist, hat ihm das auch immer zugesetzt. Aber seine Entwicklung ist toll. Jetzt hat er viel mehr Ruhe am Ball, geht auch mal den einfachen Weg und deshalb ist sein Spiel jetzt auch viel besser als vorher. Ich bin sehr zufrieden!"

Internationaler Weg in seiner Karriere

Seine Jugend verbrachte Roland Sallai in Ungarn. Doch bereits im Alter von 19 Jahren wurde er von seinem Verein Puskás Akadémia FC nach Sizilien zum FC Palermo ausgeliehen. Nach einem Jahr ging es für den jungen Dribbelkünstler weiter nach Zypern zu APOEL Nikosia. Ein Jahr später holte ihn dann der SC Freiburg und bot ihm nicht nur auf dem Platz eine Zukunft, sondern gab ihm zudem eine neue Heimat. "Er hat jetzt so etwas wie eine zweite Heimat gefunden. Er hat auch viele schlechte Erfahrungen gemacht. Er war halt auch schon in jungen Jahren viel in Europa unterwegs", weiß Christian Streich.

Streich ans Herz gewachsen

Roland Sallai hat seit der U15 alle Nationalmannschaften Ungarns durchlaufen. 2016 gab er sein Debüt in Ungarns A-Nationalmannschaft. Er ist ein hochveranlagter Spieler mit unglaublich viel Potential. Doch er ist auch ein Spieler, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Egal ob es die Adduktoren sind oder ganz aktuell die Kapsel im Sprunggelenk. Diese ständigen Rückschläge machen ihm zu schaffen. Gegen Frankfurt machte er ein tolles Spiel, traf mit einem sehenswerten Heber zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich, musste allerdings verletzt ausgewechselt werden, da er auf dem Fuß seines Gegenspielers umgeknickt war. Für einen Einsatz gegen den schwäbischen Nachbarn VfB Stuttgart wird es wohl nicht reichen. Sehr schade, denn mit fünf Treffern gehört er zu den besten Torjägern im Freiburger Team. Allerdings ist er inzwischen auch mental so stabil, dass er weiß, dass er schon bald wieder seinen Platz in der Mannschaft haben wird, denn auch sein Trainer hält große Stücke auf ihn. "Er ist richtig gut! Ich bin ein richtiger Freund von Roland Sallai und hoffe sehr, dass wir noch lange zusammenarbeiten können."