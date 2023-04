Historischer Erfolg: SC Freiburg gewinnt erstmals bei Bayern München

Durch ein 2:1 in der Nachspielzeit steht der SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Sieg bei den Bayern war der erste Pflichtspielerfolg der Vereinsgeschichte überhaupt in München.

Das war nichts für schwache Nerven. Eigentlich hatten sich alle - Spieler, Fans im Stadion, die Zuschauer zuhause vor dem Fernseher - schon auf die Verlängerung eingerichtet, da fiel das entscheidende Tor doch noch. In der dritten Minute der Nachspielzeit bekam Münchens Jamal Musiala den Ball unglücklich an die Hand. Es dauerte zwei Minuten, bis SC-Stürmer Lucas Höler den fälligen Strafstoß ausführen konnte. Höler traf ganz abgezockt, und kurz darauf war dann auch schon Schluss - der Freiburger Jubel grenzenlos.

Historischer Abend in München

Für den SC Freiburg war das 2:1 gegen den FC Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals ein historischer Erfolg. Dass der Sport-Club erstmals in München gewann, hatte auch SC-Coach Christian Streich nicht auf dem Schirm. "Nie, nie, nie? Hat der Volker (Finke) auch nie gewonnen?", fragte der 57-Jährige die Journalisten nach dem Pokal-Coup gegen die Bayern. "Ich habe jetzt schon so oft in München verloren. Es soll uns jetzt auch mal gegönnt sein, dass wir einmal gewinnen - in 15 Jahren oder so", sagte Streich. Dieser Sieg sei daher auch etwas Besonderes, betonte der Freiburger Trainer.

Mann des Abends: Lucas Höler

"Es ist überragend", sagte Lucas Höler, der in der Nachspielzeit per Elfmeter das umjubelte 2:1 schoss. Bis zum Dienstagabend traten die Freiburger 23 Mal in der bayerischen Landeshauptstadt an, 20 Mal verloren sie. Streich selbst schaffte nur ein Remis, die anderen beiden Unentschieden glückten in den 1990er Jahren unter Volker Finke. "Wie sollst du gegen diese Mannschaft auch gewinnen? Da muss ja alles zusammenkommen", merkte Streich an. Seine Mannschaft habe aber nicht nur das "Quäntchen Glück" gehabt, sondern auch "vieles ganz toll gemacht". Im Gegensatz zu den beiden letzten Spielen in der Bundesliga, als der SC jeweils durch späte Gegentore in Mainz und gegen Hertha BSC noch Punkte liegen ließ, war Christian Streich nach dem Sieg in München einer der glücklichsten Männer Münchens und strahlte übers ganze Gesicht.

Erste Niederlage für Thomas Tuchel

Nachvollziehbarerweise schlechter drauf als die Freiburger war der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem Pokal-Schock. Nach nicht einmal zwei Wochen im Amt muss der Trainer des FC Bayern München den ersten Titel beim Triple-Wunsch abhaken. "Ein bitterer Abend für uns", sagte Tuchel. "Das wird uns eine Weile beschäftigen, aber wir müssen das verdauen und unsere Lehren daraus ziehen." Am trainingsfreien Mittwoch hielt Tuchel trotz des Stimmungsdämpfers nach vielen Strapazen seiner Stars in den vergangenen Tagen fest.

Das Ziel des SC Freiburg ist Berlin

Die Chance, wie schon im vergangenen Jahr, wieder im Pokalfinale in Berlin zu stehen, sind gut. Neben den Freiburgern zog am Dienstag bereits Eintracht Frankfurt durch ein 2:0 gegen Union Berlin ins Halbfinale ein. Am Mittwochabend spielt dann der VfB Stuttgart beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Zudem treffen Titelverteidiger RB Leipzig und Borussia Dortmund aufeinander. Das Ziel aller im Wettbewerb verbliebenen Teams: das DFB-Pokalfinale in Berlin am 3. Juni 2023.