Traumtore und Stromausfall bei Freiburger Stadion-Eröffnung

per Mail teilen

Die Generalprobe ist gelungen: Auch im neuen Europa-Park Stadion ist der SC Freiburg nicht zu schlagen. Beim ersten Spiel in der neuen Heimat sorgte Vincenzo Grifo mit einem Doppelpack für Freudenstürme bei den 15.000 Fans.

Die Extra-Ausgabe von "DEIN SCF" - das YouTube-Format zum SC Freiburg:

+++ DEIN SCF +++

Weil wir wissen, dass wahre Fans nur einen Verein haben, dass nur die eine Liebe zählt, ist SWR Sport ab sofort mit einem neuen YouTube-Format zum SC Freiburg am Start: "DEIN SCF"! Sollen die anderen doch feiern oder leiden - wichtig ist, was dein Verein macht. Sag uns deine Meinung, lass uns reden, lass uns feiern, lass uns jammern, schreib in die Kommentare. Los geht's ab sofort und immer Montagabend mit "Dein SCF" - das Format rund um den SC Freiburg.