Südkoreas Nationalmannschaft ist von einem massiven Corona-Ausbruch betroffen. Erwischt hat es auch Chang-Hoon Kwon. Er wird dem SC Freiburg gegen Mainz 05 fehlen.

Kwon ist bereits seit gestern Abend wieder in Freiburg, befindet sich im Moment in häuslicher Quarantäne. Der Mittelfeldspieler ist nach Auskunft des SC Freiburg ist erneut getestet worden. Nun steht fest: Auch der zweite Corona-Test ist positiv ausgefallen. Das teilte der badische Fußball-Bundesligist am späten Montagabend mit. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt bleibe der 26-Jährige bis einschließlich 25. November in häuslicher Quarantäne. Er fehlt den Freiburgern damit im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am kommenden Sonntag.

Isolation in Wien

Südkoreas Nationalmannschaft ist derzeit, nach Auskunft von Offiziellen in Österreich, in einem Hotel in Wien isoliert worden. Ob das Spiel morgen gegen Katar stattfinden kann, hängt von den heute durchgeführten Corona-Tests statt. Aktuell sind fünf Spieler und ein Betreuer infiziert.

Trotz der positiven Tests bei den Südkoreanern fand am Samstag die Begegnung in Wien gegen Mexiko statt.

Keine weiteren Corona-Fälle

Ausser Chang-Hoon Kwon waren oder sind bisher mit Amir Abrashi, Ermedin Demirovic, Vincenzo Grifo, Philipp Lienhart, Rolland Sallai und Woojeoong Jeong noch sechs weitere Spieler des SC Freiburg mit ihren Nationalteams unterwegs. Positiv getest wurde keiner.